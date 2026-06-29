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Horúčavy trápia Slovensko: Ako sú na tom elektrárne?

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Budova centrály Slovenských elektrární. Foto: teraz.sk

Niektoré zahraničné jadrové elektrárne horúčavy ovplyvnili.

Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Aktuálne horúčavy nemajú vplyv na prevádzku Slovenských elektrární, ktoré pracujú v štandardnom režime. Pre TASR to uviedla hovorkyňa spoločnosti Lenka Šarláková.

„Na rozdiel od niektorých krajín, kde vysoké teploty riek vedú k obmedzeniam výroby, naše jadrové elektrárne využívajú chladiace veže a uzavreté okruhy, takže nie sú od teploty vodných tokov závislé,“ vysvetlila Šarláková s tým, že systém zostáva stabilný aj pri zvýšenom dopyte po elektrine.

Niektoré zahraničné jadrové elektrárne horúčavy ovplyvnili. Maďarská jadrová elektráreň Paks cez víkend postupne znížila výkon o stovky megawattov pre prehriatu vodu v Dunaji, informoval spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na maďarský Úrad pre atómovú energiu (OAH). Pre vysokú teplotu vody v rieke Aare dočasne odstavili aj švajčiarsku jadrovú elektráreň Beznau, o čom informoval švajčiarsky spravodajský portál Swissinfo.
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