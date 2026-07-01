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HORÚCE LETO 5: Finančná správa odštartovala kontrolnú akciu
Finančná správa dlhodobo presadzuje princíp, podľa ktorého majú poctiví podnikatelia podnikať za rovnakých podmienok ako všetci ostatní účastníci trhu.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Finančná správa pokračuje v realizácii Akčného plánu boja proti daňovým únikom a aj v lete 2026 spúšťa preventívnu akciu v oblasti evidencie tržieb pod názvom „Horúce leto 5“. Informoval o tom Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR.
Spresnil, že kontrolná akcia má za cieľ posilniť povedomie podnikateľov o ich zákonných povinnostiach, podporiť dobrovoľné plnenie daňových záväzkov a prispieť k vytváraniu férového podnikateľského prostredia. Finančná správa dlhodobo presadzuje princíp, podľa ktorého majú poctiví podnikatelia podnikať za rovnakých podmienok ako všetci ostatní účastníci trhu.
Priblížil, že kontrolóri finančnej správy sa počas letnej sezóny zamerajú najmä na sezónne a rizikové prevádzky, ako sú bufety, bary, reštaurácie, stánky na jarmokoch, hudobné festivaly, kúpaliská, športové a kultúrno-spoločenské podujatia. Súčasťou kontrol budú aj prevádzky, kde už bolo zistené nezaevidovanie tržby. Počas leta bude finančná správa pokračovať aj v kontrolách prevádzok poskytujúcich služby v oblasti starostlivosti o telo, v súkromných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách, ale aj u remeselníkov.
Rozšírenie kontrol podľa hovorcu vychádza z analytických poznatkov finančnej správy, podľa ktorých patria niektoré segmenty služieb s vyšším podielom hotovostných platieb medzi rizikové z pohľadu riadneho evidovania tržieb.
Hovorca poznamenal, že výsledky predchádzajúcej akcie „Horúce leto 4“ potvrdili, že preventívny prístup prináša merateľné výsledky. V mesiacoch júl a august 2025 vykonala finančná správa celkovo 2628 kontrolných nákupov, pričom zistila 946 porušení zákona, čo predstavovalo 36 % všetkých kontrol. Najčastejším porušením bolo neevidovanie tržby, ktoré kontrolóri odhalili v 648 prípadoch. Uložené boli pokuty vo výške 598.760 eur, vydaných bolo 55 zákazov predaja a podané boli tri návrhy na zrušenie živnostenského oprávnenia.
„Výsledky minuloročnej akcie potvrdili, že prevencia je jedným z najúčinnejších nástrojov v boji proti daňovým únikom. Po upozornení zo strany našich kontrolórov podnikatelia zvýšili objem zaevidovaných tržieb o viac ako 2 milióny eur, čo jasne ukazuje, že osveta a aktívna komunikácia prinášajú výsledky. Aj preto pokračujeme v akcii Horúce leto 5 a rozširujeme jej zameranie aj na ďalšie rizikové segmenty služieb. Naším cieľom nie je ukladať pokuty za každú cenu, ale podporovať dobrovoľné plnenie povinností a zabezpečiť férové podmienky pre všetkých podnikateľov, ktorí svoje povinnosti plnia riadne a včas,“ dodal prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Spresnil, že kontrolná akcia má za cieľ posilniť povedomie podnikateľov o ich zákonných povinnostiach, podporiť dobrovoľné plnenie daňových záväzkov a prispieť k vytváraniu férového podnikateľského prostredia. Finančná správa dlhodobo presadzuje princíp, podľa ktorého majú poctiví podnikatelia podnikať za rovnakých podmienok ako všetci ostatní účastníci trhu.
Priblížil, že kontrolóri finančnej správy sa počas letnej sezóny zamerajú najmä na sezónne a rizikové prevádzky, ako sú bufety, bary, reštaurácie, stánky na jarmokoch, hudobné festivaly, kúpaliská, športové a kultúrno-spoločenské podujatia. Súčasťou kontrol budú aj prevádzky, kde už bolo zistené nezaevidovanie tržby. Počas leta bude finančná správa pokračovať aj v kontrolách prevádzok poskytujúcich služby v oblasti starostlivosti o telo, v súkromných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách, ale aj u remeselníkov.
Rozšírenie kontrol podľa hovorcu vychádza z analytických poznatkov finančnej správy, podľa ktorých patria niektoré segmenty služieb s vyšším podielom hotovostných platieb medzi rizikové z pohľadu riadneho evidovania tržieb.
Hovorca poznamenal, že výsledky predchádzajúcej akcie „Horúce leto 4“ potvrdili, že preventívny prístup prináša merateľné výsledky. V mesiacoch júl a august 2025 vykonala finančná správa celkovo 2628 kontrolných nákupov, pričom zistila 946 porušení zákona, čo predstavovalo 36 % všetkých kontrol. Najčastejším porušením bolo neevidovanie tržby, ktoré kontrolóri odhalili v 648 prípadoch. Uložené boli pokuty vo výške 598.760 eur, vydaných bolo 55 zákazov predaja a podané boli tri návrhy na zrušenie živnostenského oprávnenia.
„Výsledky minuloročnej akcie potvrdili, že prevencia je jedným z najúčinnejších nástrojov v boji proti daňovým únikom. Po upozornení zo strany našich kontrolórov podnikatelia zvýšili objem zaevidovaných tržieb o viac ako 2 milióny eur, čo jasne ukazuje, že osveta a aktívna komunikácia prinášajú výsledky. Aj preto pokračujeme v akcii Horúce leto 5 a rozširujeme jej zameranie aj na ďalšie rizikové segmenty služieb. Naším cieľom nie je ukladať pokuty za každú cenu, ale podporovať dobrovoľné plnenie povinností a zabezpečiť férové podmienky pre všetkých podnikateľov, ktorí svoje povinnosti plnia riadne a včas,“ dodal prezident finančnej správy Jozef Kiss.