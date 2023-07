Horúce leto by mohlo nasmerovať turistov do chladnejších regiónov

Londýn/Rím 22. júla (TASR) - Čoraz vyššie letné teploty v južnej Európe by mohli naštartovať trvalé zmeny v cestovnom ruchu, pričom viac turistov zamieri do chladnejších destinácií, alebo presunie dovolenku na jar alebo na jeseň, aby sa vyhli extrémnym horúčavám. Predpovedajú to inštitúcie v oblasti cestovného ruchu a odborníci. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa údajov Európskej cestovnej komisie (ETC) počet ľudí, ktorí plánujú vycestovať do oblasti Stredozemného mora v júni až novembri, už klesol o 10 % v porovnaní s minulým rokom pre vysoké teploty a požiare. Destinácie ako Česká republika, Dánsko, Írsko a Bulharsko medzitým zaznamenali prudký nárast záujmu.



"Predpokladáme, že nepredvídateľné poveternostné podmienky budú mať väčší vplyv na výber dovoleniek v Európe," povedal Miguel Sanz, šéf ETC. Správa ETC odhalila tiež, že 7,6 % turistov označilo extrémne poveternostné udalosti zo hlavný problém pri dovolenkách medzi júnom a novembrom.



Patrí k nim aj Anita Elshoyová, ktorá sa s manželom vrátila domov do Nórska z obľúbenej dediny Vasanello severne od Ríma o týždeň skôr pre vysoké teploty.



Dopyt po cestovaní toto pritom leto prudko vzrástol po rokoch obmedzení počas pandémie ochorenia COVID-19. Cestovné kancelárie tvrdia, že klienti pre horúčavy pobyty nerušia, aspoň zatiaľ.



Mnohí turisti zo severu si totiž rezervujú dovolenky v Stredomorí celé mesiace dopredu, poznamenal Sean Tipton z britskej skupiny cestovných kancelárií ABTA. To by sa však mohlo zmeniť, pretože vlny horúčav budú čoraz viac vyčerpávajúce. Vedci už dlho varujú, že zmena klímy v dôsledku emisií zo spaľovania fosílnych palív spôsobí, že extrémne počasie bude častejšie, závažnejšie a smrteľnejšie.



Európske médiá v uplynulých týždňoch zaplavili príbehy o turistoch, ktorí boli letecky prepravení z talianskych pláží alebo odvážaní sanitkami z aténskej Akropoly.



"Náš nedávny prieskum naznačuje pokles počtu ľudí, ktorí majú záujem o dovolenku v auguste, doposiaľ najrušnejšom mesiaci a čoraz viac klientov zvažuje jesenné výlety," povedal Sanz.



Turisti v Ríme pre agentúru Reuters povedali, že si dvakrát rozmyslia, či si tam v júli niekedy vrátia pre neznesiteľné teplo. To je zlá správa pre taliansku ekonomiku, ktorá prosperuje z rušnej letnej sezóny.



Talianske ministerstvo životného prostredia už varovalo, že zahraniční turisti budú v budúcnosti viac cestovať na jar a na jeseň a vyberať si chladnejšie destinácie.



"Bilancia bude negatívna aj preto, že časť talianskych turistov prispeje tiež k presmerovaniu medzinárodného cestovného ruchu do menej horúcich krajín," uvádza sa v správe.



V Grécku, kde sa prílety zo zahraničia do marca zvýšili medziročne o 87,5 %, obľúbené letoviská, ako je ostrov Mykonos, v lete sužovalo "preľudnenie".



Podľa gréckeho ministerstva životného prostredia by presun cestovania na zimné, jarné a jesenné mesiace mohol tento problém zmierniť a nahradiť potenciálne spomalenie cestovného ruchu v lete.



V Španielsku sa podľa národného združenia cestovného ruchu Exceltur očakáva vysoký dopyt po dovolenkách v prímorských destináciách na severe krajiny a na španielskych ostrovoch, kde bývajú letné teploty miernejšie.