Horúcovodné vedenie v Košiciach chcú rozšíriť

Košice 22. júla (TASR) - Horúcovodné vedenia v Košiciach by sa mohli rozšíriť o sedem kilometrov. Prepojiť by mali tepláreň a zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO). Vyplýva to zo zámeru, ktorý v uplynulých dňoch predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) spoločnosť Enviroline. Celkové orientačné náklady odhaduje zhruba na 12 miliónov eur.



Účelom je vybudovanie horúcovodného napájača, pričom užívateľom navrhovanej činnosti má byť firma Kosit. Teplo, ktoré vznikne pri energetickom zhodnocovaní odpadu, má byť distribuované priamo do teplárne v Košiciach, a tým i do celej horúcovodnej siete mesta. Využívané má byť na vykurovanie objektov. "Navrhovaný nový napájač zo ZEVO Kosit bude kapacitne navrhnutý na potrebné plné prenosové kapacity, a tým i možnosť plného využitia tepla pri zhodnocovaní odpadov jestvujúcej i plánovanej novej technológie," uvádza navrhovateľ v zámere.



Trasa horúcovodu má z areálu Kositu viesť do areálu štátnej spoločnosti MH Teplárenský holding katastrálnymi územiami Barca, Jazero a Južné Mesto. Nový horúcovodný napájač má v nezastavanom území Barce vytvoriť aj možnosť budúceho pripojenia a dodávky tepla pre budúce stavebné objekty, keďže v tejto zóne nie sú vedené žiadne rozvody tepla.



Z celkovej dĺžky má byť nadzemná trasa dlhá necelý jeden kilometer a je navrhnutá v jestvujúcej trase demontovaného nevyužívaného parovodu teplárne.



"Líniová stavba navrhovaného horúcovodu si vyžaduje prípravu územia stavby vyčistením pásu od drevín a krovín v zábere staveniska v šírke približne desať metrov," dodáva navrhovateľ.



So stavebnými prácami chce začať v apríli 2027. Trvať by mali rok a pol. Predpokladaný termín uvedenia do prevádzky je november 2028.