Horváth: So samosprávami budeme hľadať spôsob vyplatenia pomoci

Bratislava 23. augusta (TASR) - Ministerstvo financií ešte čaká na oficiálnu komunikáciu zo strany niektorých združení samospráv o tom, že prijímajú kompromisnú ponuku na tohtoročné dofinancovanie zo strany vlády. Po oficiálnom potvrdení s nimi bude vedieť rezort diskutovať o konkrétnom procese vyplatenia pomoci. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol dočasne poverený minister financií Michal Horváth.



"Už počas rokovaní som ich ale upozorňoval, že spôsob poskytovania tejto pomoci nebude úplne jednoduchý. My sa v rámci našich možností, legislatívnych a procesných obmedzení budeme snažiť doručiť tú pomoc čo najskôr," avizoval. Či je to však reálne už v septembri nechcel zatiaľ minister bližšie komentovať s tým, že sa bude hľadať riešenie.



Vláda ešte minulý týždeň informovala, že neposkytne samosprávam kompenzácie vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur. Ponúkla im však tri možnosti riešenia situácie, a to odpustenie tzv. covidových pôžičiek, vyplatenie 54 miliónov eur a prípadnú pomoc v prípade problémov na individuálnej báze. Viacerí predstavitelia samospráv sa už vyjadrili, že túto ponuku prijmú.



Horváth v stredu tiež vyčíslil, že z ministerstva hospodárstva evidujú dodatočné požiadavky na pomoc s cenami energií na úrovni okolo 200 miliónov eur. "Ide o dorovnanie tarifných poplatkov, ktoré budú zmrazené aj za prvé štyri mesiace tohto roka, zároveň aj dodatočnú pomoc na štvrtý štvrťrok pre subjekty, ktorých sa týka pomoc v oblasti energií," priblížil minister.



Naopak, vládou schválená mimoriadna podpora pre poľnohospodárov na kompenzáciu dovozu obilia a olejnatých semien z Ukrajiny nebude dodatočným výdavkom rozpočtu. "Je to presun v rámci kapitoly ministerstva pôdohospodárstva, takže to nepredstavuje nejakú dodatočnú ťarchu pre verejné financie," doplnil Horváth.