Horváth súhlasí s kritikou NKÚ niektorých aspektov prípravy rozpočtu

Bratislava 27. júna (TASR) - Dočasne poverený minister financií Michal Horváth súhlasí s kritikou niektorých aspektov prípravy rozpočtu, ktorú predniesol predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrassy v utorok v Národnej rade (NR) SR pri predstavovaní stanoviska k Štátnemu záverečnému účtu za rok 2022. Otvoril podľa neho zaujímavé témy a poukázal na viaceré slabé stránky rozpočtového procesu na Slovensku.



Rozpočtových opatrení, ktoré menia štruktúru rozpočtu priebežne počas roka, je príliš veľa, pripustil Horváth. "Celý tento systém deformuje rozpočtovú politiku, je to neštandardné. Veľké množstvo rozpočtových opatrení je v podstate mocenským nástrojom v rukách ministrov. Neprispieva to k transparentnosti ani kvalite verejných financií," konštatoval minister v rozprave.



Deklaroval, že rezort financií pod jeho vedením sa v tejto oblasti aj za krátke obdobie, ktoré má k dispozícii, snaží niečo zmeniť. "Prvýkrát pripravujeme rozpočet na budúce roky v súlade s výdavkovými limitmi. Tieto sa snažíme rozložiť aj na jednotlivé kapitoly," priblížil Horváth.



V rámci toho sa napríklad snažia upraviť kapitolu všeobecnej pokladničnej správy, teda tú "nafúknutú" položku, ktorá vytvára priestor pre množstvo rozpočtových opatrení. Podľa ministra má pokrývať iba riziká a nepredvídateľné situácie, nie v podstate bežné výdavky v obrovských objemoch.



"Snažíme sa prispieť aj k diskusii o lepšej regulácii a kompenzácii cien komodít. Je to jedna z priorít v programovom vyhlásení vlády," zdôraznil šéf rezortu financií.



Prihovoril sa aj za zlepšenie čerpania eurofondov. S tým podľa neho súvisia aj ministerstvom pripravované zmeny v oblasti hodnotenia projektov. "Tak, aby tieto projekty boli lepšie premyslené, lepšie prerátané už od začiatku a tým sa minimalizovali problémy v neskoršej fáze životného cyklu týchto projektov, a tým aj zlepšilo čerpanie," dodal Horváth.



Napriek objektívnym ťažkostiam pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 a potrebe jeho úpravy považuje NKÚ plánovanie rozpočtu a jeho riadenie za nedostatočne kvalitné, upozornil v utorok Andrassy. Stanovisko úradu o tom podľa neho prináša viacero dôkazov.