Horváth:Ak sa prijmú málo razantné opatrenia, zadlženosť bude narastať

Bratislava 11. októbra (TASR) - Slovensko potrebuje začať s ozdravením verejných financií čo najskôr. Bude však lepšie, keď bude konsolidácia napredovať postupnými krokmi, a nie prostredníctvom vyrovnaného rozpočtu. Ako presne budú opatrenia vyzerať a akým tempom sa budú prijímať je už na novozvolenej vláde. Po rokovaní kabinetu, ktorý v stredu schválil formálny návrh vyrovnaného rozpočtu, to uviedol dočasne poverený minister financií Michal Horváth.



"Naše analýzy ukázali, že ak sa prijmú konsolidačné opatrenia, ktoré budú málo razantné, tak miera zadlženosti Slovenska bude naďalej prudko narastať, čo eventuálne bude pre krajinu neúnosné," zdôraznil.



Reagoval tak aj na stredajšie vyjadrenia lídra Smeru-SD a pravdepodobne budúcej vládnej koalície Roberta Fica, že návrh rozpočtu z dielne kabinetu odborníkov ich k ničomu nezaväzuje a konsolidácia verejných financií nemôže byť na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu.



Na neudržateľné smerovanie verejných financií by krajinu podľa Horvátha upozornili najskôr finančné trhy, keď by si štát začal požičiavať výrazne drahšie. To by sa následne premietlo aj do úrokových sadzieb pre firmy a občanov.



"Môžeme sa dostať do situácie, že by Slovensko mohlo mať aj problémy na finančných trhoch so zháňaním financií na splácanie svojho dlhu. Nechcem strašiť, nechcem hovoriť, že toto riziko je okamžité alebo kedy by k tomu mohlo dôjsť, ale zároveň treba vnímať aj to, že svet je momentálne pomerne nestabilný," upozornil. V tejto súvislosti je podľa neho dôležité, aby Slovensko malo pre krízové situácie vytvorený dostatočný vankúš vo verejných financiách a nebolo tak odkázané iba na prístup finančných trhov.



Rezort financií pripravil návrh možných konsolidačných opatrení, ktorý je podľa ministra veľmi pestrý a široký. "Ten balík sme sa snažili nastaviť tak, aby bol apolitický, aby si tam našiel každý niečo pre seba, z hociktorého konca politického spektra," priblížil Horváth. Vyberali pritom opatrenia, ktoré majú čo najmenší vplyv na slovenskú ekonomiku, na životnú úroveň ľudí a zároveň majú trvalý ozdravný vplyv na verejné financie.



V tejto chvíli podľa vlastných slov nevie, nad akými konkrétnymi krokmi uvažujú politické strany, ktoré vytvoria budúcu vládu. "Myslím si však, že to spektrum, ktoré sme my predstavili, je tak široké, že bude ťažké hľadať nejaké iné opatrenia, ktoré spĺňajú požiadavku dlhodobého charakteru a toho, že nebudú príliš deformovať fungovanie ekonomiky," dodal minister.