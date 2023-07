Horváth:Je dôležité, aby EÚ našla spôsob, ako finančne pomôcť Ukrajine

Brusel 14. júla (TASR) - Slovensko podporuje plány Európskej komisie (EK) zvýšiť dlhoročný rozpočet EÚ na roky 2024 - 2027 o sumu, ktorá je určená na pomoc Ukrajine. Naznačil to minister financií SR Michal Horváth po skončení zasadnutia ministrov financií EÚ (Ecofin) v Bruseli.



Horváth upozornil, že počas dvojdňových diskusií ministrov financií bolo viacero pozoruhodných momentov. Vo štvrtok večer na rokovaní ministrov financií eurozóny (Euroskupina) viaceré krajiny eurozóny prejavili ochotu prispieť do fondu Európskej investičnej banky (EIB) na podporu Ukrajiny. Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Poľsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko venovali do tohto fondu spolu 377,3 milióna eur.



"Tu by som chcel zdôrazniť, že ide o peniaze určené na pomoc už v tomto štádiu, aby bola Ukrajina odolnejšia a už teraz sa vedela postaviť na nohy v tej ťažkej situácii, v akej sa politicky, finančne a ekonomicky ocitla počas vojny," poznamenal minister.



Upozornil, že podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis v piatok prezentoval trojpilierový plán finančnej pomoci pre Ukrajinu. Hlavným pilierom je európsky plán na povojnovú obnovu Ukrajiny v hodnote 40 miliárd eur.



"Je to niečo na spôsob nášho plánu obnovy a odolnosti, čiže prostriedky určené na modernizáciu, na rozvoj krajiny, ale podmienené pokrokom v reformách, tak aby sa krajina postupne pripravovala na budúce členstvo v EÚ," spresnil Horváth.



Nie všetky členské krajiny EÚ však súhlasia s návrhmi eurokomisie na zvýšenie viacročného finančného rámca. Horváth pripomenul, že Slovensko je otvorené diskusii na tieto témy.



"Dnes sa hovorilo o možnosti nových spoločných zdrojov pre eurorozpočet. Vnímame to ako technickú otázku, zhodujeme sa na princípe a je dôležité, aby sme našli priestor na to, aby sa pomoc Ukrajine realizovala," povedal.



Španielske predsedníctvo v Rade EÚ sa zaviazalo, že do konca roka ukončí rokovania o zvýšení dlhodobého rozpočtu VFR, čo sa týka aj desiatok miliárd eur pre Ukrajinu. Horváth upozornil, že v piatok to bolo skôr o tom, že členské krajiny predstavili svoje pozície k tejto otázke. Samotná technická práca sa len rozbieha a momentálne sú diskusie na úrovni expertov a nie ministrov.