Horváth:Konsolidácia financií v EÚ je dôležitá pre znižovanie inflácie

Brusel 14. júla (TASR) - Konsolidácia verejných financií v eurozóne bola jednou z hlavných tém dvojdňových rokovaní ministrov financií členských krajín EÚ (Ecofin) v Bruseli. Po skončení rokovaní to v piatok uviedol minister financií SR Michal Horváth, ktorý dodal, že sa hovorilo aj o možnosti zavedenia digitálneho eura.



Horváth pripomenul, že okrem potreby konsolidácie verejných financií v eurozóne odzneli aj odporúčania pre konkrétne krajiny EÚ.



"Je jasné, že sa nachádzame vo fáze cyklu, keď musí dôjsť ku konsolidácii verejných financií. Jednak preto, aby sme vytvárali priestor pre absorbovanie nejakých budúcich šokov, a je to dôležité aj v kontexte zosúladenia fiškálnej politiky s menovou politikou, aby sme infláciu postupne dostávali na nižšie úrovne," vysvetlil Horváth.



To je podľa neho v súlade s tým, čo plánuje úradnícka vláda pre budúcu vládu na Slovensku.



Dodal, že osobitne rezonovala otázka podpory cien energií, lebo Európska komisia napríklad vyzýva členské krajiny, aby postupne znižovali pomoc poskytovanú na zmiernenie šoku z vysokých cien energie a aby zostali v platnosti iba tie opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, cielené a dočasné.



"Slovensko sa nachádza v trochu inej fáze vzhľadom na spôsob, ako regulujeme ceny energií. Podpora pre obyvateľstvo je dôležitou témou aj pre budúci rok, ale musí byť v súlade s tým, čo sa komunikuje na európskej úrovni. Naše plány sú také, aby sme našli spôsob, ako cielene a adresne pomôcť s cenami energií pre domácnosti, a aby to príliš nezaťažilo verejné financie," spresnil minister.



Podľa jeho slov na Ecofine odznela aj téma digitálneho eura. Podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis ministrom financií vysvetlil legislatívne návrhy, z ktorých vyplýva, že sa zákonom ukotvuje hotovosť ako legálne platidlo v EÚ a na druhej strane to umožňuje príchod digitálneho eura, ktoré má byť iba doplnkovou formou k hotovostným platbám.



"Nie je ambíciou nahradiť hotovosť, ale zaviesť digitálne euro ako novú formu platby pre moderné časy. Je to pozitívny krok aj z pohľadu občana, aj z pohľadu medzinárodnej úlohy eura ako rezervnej meny," povedal Horváth.



Prípravou digitálneho eura je poverená Európska centrálna banka (ECB), ktorá členské štáty pravidelne informuje o tomto procese.