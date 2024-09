Hošek: Novela stavebného zákona môže priniesť riziká v digitalizácii

Bratislava 30. septembra (TASR) - Územné rozhodovanie a stavebné povolenie by na Slovensku po schválení nového stavebného zákona mali byť vybavené v jednom procese. Problémy však môžu nastať s uvedením digitalizovaného konania do praxe. Podobnou zmenou prešlo Česko, kde nepodarená implementácia spôsobila stratu za stovky miliónov korún. Upozornil na to v pondelok Marek Hošek z českej spoločnosti Lomax.



Zástupcovia vlády vo svojom návrhu počítajú s účinnosťou nového stavebného zákona od 1. apríla budúceho roka. Stavbári a úradníci by dovtedy mali mať k dispozícii plne funkčný informačný systém a platformu na elektronickú komunikáciu. "Spracovať funkčný softvér pre tisíce fyzických aj právnických osôb zaberie určite viac než rok. Vláda by mala premýšľať o preklenovacom období, v ktorom sa všetky zúčastnené osoby naučia pracovať s novým rozhraním," navrhuje Hošek.



V opačnom prípade podľa spoločnosti hrozí, že sa na Slovensku bude opakovať "česká cesta." V Česku totiž došlo k reštrukturalizácii stavebného zákona spoločne s digitalizáciou stavebného konania. "Ukázalo sa totiž, že nové informačné systémy nie sú ani funkčné, ani navzájom prepojené. Úradníkom aj stavebníkom chýbajú základné funkcie, ktorými disponovali predchádzajúce programy, niekedy dokonca nový systém znemožňuje aj také základné operácie, ako je napríklad odoslanie dokumentácie," vysvetlil Hošek.



Dodal, že táto situácia spôsobila miliónové straty, podľa niektorých analytikov až v hodnote 770 miliónov českých korún (30,6 milióna eur) denne. "Miestne stavebné úrady sú od júla zahltené sledovaním zmien, dodržiavaním priebežných termínov a vybavovaním starej agendy. Neistota zasahuje aj do vykonávania kolaudácií, ktoré sú možné iba za podmienok nového zákona," podotkol Hošek.



Podobné predlžovanie stavebného konania môže podľa neho ohroziť termíny realizácií, tým pádom aj čerpanie dotácií pri veľkom množstve budúcich stavieb. Vysvetlil, že digitalizácia mala v Česku skrátiť priemerný čas, ktorý je potrebný na vydanie stavebného povolenia. V prípade bytového domu to malo byť 60 kalendárnych dní, v prípade jednoduchej stavby polovica. "Stal sa presný opak. Miesto zjednodušenia procesov došlo k výrazne dlhším prieťahom," uzavrel Hošek.



(1 EUR = 25,158 CZK)