Hospodárenie Detvy za rok 2023 sa skončilo s prebytkom 2.793.000 eur

Detva 12. júna (TASR) - Hospodárenie mesta Detva za rok 2023 sa skončilo s prebytkom 2.793.000 eur. Ten bol presunutý do rezervného fondu, následne bolo 2.382.000 eur prevedených do rozpočtu mesta na rok 2024. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že vlani malo mesto hospodáriť s rozpočtom 23.619.000 eur, v priebehu roka sa táto suma aktualizáciami upravila na 20.430.000 eur. "Príjmovú časť rozpočtu sa podarilo naplniť na 104 percent," objasnil a priblížil, že celkové výdavky v záverečnom účte boli 18.489.000 eur. V kapitálovom rozpočte mesto minulo 2.672.000 eur.



Podľa neho hodnota investícií v roku 2022 bola 2.763.000 eur a v roku 2023 to bolo 2.672.000 eur. Najviac peňazí bolo na bývanie (1.534.000 eur), školstvo (takmer 551.000 eur) a cestnú dopravu (takmer 345.000 eur). "Stav rezervného fondu bol k 1. januáru 2023 a k 31. januáru 2023 rovnaký, čo je 327.883 eur," podotkol Suja s tým, že záverečný účet schválilo mestské zastupiteľstvo bez výhrad.