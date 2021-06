Hospodárenie Slovenska dosiahlo vlani deficit na úrovni 6,2 % HDP

Bratislava 29. júna (TASR) - Hospodárenie Slovenska dosiahlo vlani deficit na úrovni 6,2 percenta HDP. Deficitné hospodárenie vykázali v minulom roku všetky krajiny Európskej únie (EÚ), pričom priemerný schodok dosiahol hodnotu 6,9 percenta HDP. Vyplýva to z návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2020, ktorý v utorok schválil parlament.



Rozpočet na rok 2020 schválený v decembri 2019 predpokladal schodok verejnej správy na úrovni 0,49 % HDP a rast HDP na úrovni 2,3 %. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu bol schválený vo výške 2,77 miliardy eur. Novela zákona o štátnom rozpočte účinná od 5. augusta 2020 zvýšila hotovostný schodok štátneho rozpočtu o 9,18 miliardy eur na úroveň 11,95 miliardy eur. Pri očakávanom prepade ekonomiky o 9,8 % sa predpokladal schodok verejnej správy až na úrovni 11,58 % HDP.



Novelou zákona sa podľa materiálu zohľadnil hotovostný výpadok daňových, ako aj nedaňových príjmov štátneho rozpočtu v celkovej sume 1,4 miliardy eur a celkové výdavky sa zvýšili takmer o 7,8 miliardy eur. Dôvody zvýšenia je možné rozdeliť do dvoch okruhov, a to na výdavky priamo súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 v sume 4,9 miliardy eur a na výdavky na zabezpečenie v rozpočte nekrytých titulov v sume 2,9 miliardy eur.



Vyčíslený vplyv pandémie na verejné financie v predloženom návrhu štátneho záverečného účtu SR je nutné podľa rezortu financií považovať za predbežný pri uplatnení metodiky ESA 2010 na hodnotenie jednotlivých opatrení.



Najvyšší kontrolný úradu (NKÚ) SR vo svojom stanovisku konštatuje, že rozpočtové hospodárenie SR bolo v roku 2020 ovplyvnené najmä pandémiou COVID-19, v dôsledku čoho slovenská ekonomika klesla medziročne o 4,8 %. Konsolidovaný dlh verejnej správy v metodike ESA 2010 dosiahol ku koncu minulého roka vyše 55 miliárd eur, čo predstavuje 60,6 % HDP. Poukázal tiež na to, že do konca roka 2020 sa SR nedokázala dostať cez hranicu 40 % čerpaných prostriedkov z európskych fondov.