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Hospodárenie telekomunikačnej skupiny Telefónica sa vrátilo k zisku
Skupina oznámila, že za deväť mesiacov do záveru septembra dosiahla zisk 464 miliónov eur.
Autor TASR
Madrid 12. novembra (TASR) - Španielsky telekomunikačný gigant Telefónica sa vrátil k zisku a zredukoval dlhy, a to najmä vďaka svojim kľúčovým trhom v Španielsku a Brazílii. Skupina vo štvrtok oznámila, že za deväť mesiacov do záveru septembra dosiahla zisk 464 miliónov eur, pričom v rovnakom období vlaňajška skončila v strate v sume presahujúcej jednu miliardu eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Tržby spoločnosti za január až september vzrástli o 2,8 % na 24,8 miliardy eur. Telefónica ďalej konštatovala, že svoje dlhy znížila o 10,8 % na 25,1 miliardy eur. Išlo o ich najvýraznejšiu redukciu od roku 2021. Šéf predstavenstva spoločnosti Marc Murtra uviedol, že tieto „slušné výsledky“ dokazujú, že transformačný plán „je účinný a umožňuje nám byť ambicióznejšími“.
Výsledkom hospodárenia skupiny v roku 2025 bola strata v objeme 4,32 miliardy eur, a to najmä v dôsledku nákladov na reštrukturalizáciu. Firma totiž ohlásila plán zrušiť približne 5000 pracovných miest a stiahnuť sa z trhov v Latinskej Amerike, na ktorých panuje tvrdá konkurencia. Popri Veľkej Británii, Nemecku a Španielsku však jedným z kľúčových trhov spoločnosti Telefónica zostala Brazília.
Tržby spoločnosti za január až september vzrástli o 2,8 % na 24,8 miliardy eur. Telefónica ďalej konštatovala, že svoje dlhy znížila o 10,8 % na 25,1 miliardy eur. Išlo o ich najvýraznejšiu redukciu od roku 2021. Šéf predstavenstva spoločnosti Marc Murtra uviedol, že tieto „slušné výsledky“ dokazujú, že transformačný plán „je účinný a umožňuje nám byť ambicióznejšími“.
Výsledkom hospodárenia skupiny v roku 2025 bola strata v objeme 4,32 miliardy eur, a to najmä v dôsledku nákladov na reštrukturalizáciu. Firma totiž ohlásila plán zrušiť približne 5000 pracovných miest a stiahnuť sa z trhov v Latinskej Amerike, na ktorých panuje tvrdá konkurencia. Popri Veľkej Británii, Nemecku a Španielsku však jedným z kľúčových trhov spoločnosti Telefónica zostala Brazília.