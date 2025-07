Hospodárenie Zvolena za minulý rok sa skončilo prebytkom 5,2 mil. eur

Zvolen 16. júla (TASR) - Celkové hospodárenie mesta Zvolen za minulý rok sa skončilo s prebytkom 5,2 milióna eur. Prebytok je vrátane finančných operácií, nevyčerpaných finančných prostriedkov z rezervného fondu. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že zostávajúce finančné prostriedky predstavujú účelovo viazané transfery zo štátneho rozpočtu, ako aj prebytok z hospodárenia s mestskými nájomnými bytmi. Alokované sú na zabezpečenie ich prevádzky, údržby a obnovy v súlade s platnou legislatívou a rozpočtovými pravidlami.



Ako ďalej uviedol, pôvodný rozpočet na rok 2025 schválili vo výške 58.287.290 eur. Počas minulého roka ho šesťkrát upravili, mesto napokon reálne hospodárilo so sumou 59.733.759 eur. „Príjmovú časť rozpočtu sa podarilo naplniť na 95 percent,“ podotkol.



Minuloročné výdavky mesta boli vyčíslené na takmer 52 miliónov eur, z toho investície tvorili takmer 3,5 milióna eur. „Hodnota investícií oproti predchádzajúcemu roku mierne poklesla, to však bolo do veľkej miery spôsobené presunom kapitálových výdavkov z roku 2024 do roku 2025,“ vysvetlil hovorca. Spomenul, že najviac peňazí smerovalo do oblasti vzdelávania (52 percent), nasledovali oblasť bývania a služieb (12 percent), doprava a technická infraštruktúra (11 percent).



Poznamenal, že na začiatku minulého roka malo mesto v rezervnom fonde niečo viac ako 11 miliónov eur, na jeho konci to bolo takmer osem miliónov eur.