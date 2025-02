Hospodárska a sociálna rada bude rokovať o dlhodobo nezamestnaných

Bratislava 25. februára (TASR) - Hospodárska a sociálna rada (HSR) bude rokovať o novele zákona o službách zamestnanosti, tá by mala zlepšiť a zefektívniť integráciu dlhodobo nezamestnaných osôb s nízkou kvalifikáciou, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi. Tripartita bude zasadať v pondelok 3. marca.



"Cieľom návrhu zákona je úprava právneho rámca poskytovania služieb zamestnanosti úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečením činností zameraných na vyhľadávanie pracovného miesta a ponuku vhodného zamestnania s cieľom sprostredkovania zamestnania osobám, ktoré sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi," uviedol rezort práce v dôvodovej správe.



Ďalej by sa mohli upraviť podmienky na poskytovanie plnej výšky dávky v hmotnej núdzi prijatím ponuky vhodného zamestnania. Rezort práce navrhuje aj úpravu aktivačného príspevku, a to odstupňovaním jeho výšky podľa miery aktivácie a rozšírenia možnosti vykonávania menších obecných služieb v rámci regiónu. Okrem toho chce rozšíriť cieľovú skupinu pre vznik nároku na príspevok na nezaopatrené deti, ktoré navštevujú materskú školu alebo študujú na stredných a vysokých školách.



MPSVR chce tiež rozšíriť možnosť vykonávať aktivačnú činnosť dlhodobo nezamestnaným osobám a príjemcom hmotnej núdze, a to formou vykonávania služieb vo verejnom záujme v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry či športu. Návrh zákona by mohol umožniť aj nárok na aktivačný príspevok osobe v domácnosti, ktorá nie je evidovaná na úrade práce s cieľom hľadania si práce, ak sa zúčastňuje napríklad na vzdelávaní, rekvalifikácii alebo projektoch a programoch organizovaných v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. Zároveň by sa mohlo predlžiť obdobie, na ktoré sa udeľuje prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, a to najviac na 240 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.