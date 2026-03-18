Hospodárska kriminalita v Rakúsku sa za 10 rokov zdvojnásobila
Protikorupčná prokuratúra v súčasnosti vyšetruje okolo 70 závažných prípadov, ktoré sa týkajú škôd v desiatkach až stovkách miliónov eur.
Autor TASR
Viedeň 18. marca (TASR) - Počet prípadov hospodárskej kriminality v Rakúsku sa za posledných desať rokov viac ako zdvojnásobil, z 22.000 na približne 50.000 ročne, oznámila v stredu rakúska protikorupčná prokuratúra (WKStA). Prípady sa týkajú najmä podvodov, sprenevery alebo trestných činov spojených s konkurznými konaniami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Zároveň narástli aj výšky škôd a podvodné konštrukcie sa stali zložitejšími, čo sťažuje ich vyšetrovanie. Páchatelia hospodárskej trestnej činnosti vyhodnocujú svoje šance na úspech a konajú „extrémne racionálne“, uviedla na tlačovej konferencii riaditeľka WKStA Ilse-Maria Vrablová-Sandová. Ak sa takýto prístup osvedčí ako ziskový, znamená to štrukturálny problém, upozornila.
Protikorupčná prokuratúra v súčasnosti vyšetruje okolo 70 závažných prípadov, ktoré sa týkajú škôd v desiatkach až stovkách miliónov eur. Celkovo je otvorených približne 200 vyšetrovaní. Z nich sa 72 % týka čisto hospodárskej kriminality, 15 % hospodárskych a korupčných trestných činov a približne 13 % priamej korupcie.
