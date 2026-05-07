Hospodárske výsledky firmy McDonald's prekonali očakávania
Autor TASR
Chicago 7. mája (TASR) - Americká sieť rýchleho občerstvenia McDonald's v prvom kvartáli dosiahla lepšie tržby, ako sa očakávalo. Uviedla však, že vysoké ceny benzínu a opatrnosť spotrebiteľov by mohli jej tržby v najbližších mesiacoch poškodiť. „Je jasné, že keď máte vyššie ceny benzínu, bude to mať neúmerný dosah na spotrebiteľov s nízkymi príjmami. A preto očakávame, že tlaky v tejto oblasti budú pokračovať,“ povedal vo štvrtok generálny riaditeľ firmy Chris Kempczinski. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Globálne tržby siete McDonald's od začiatku tohto roka do záveru marca v reštauráciách, ktoré sú otvorené najmenej rok, sa zvýšili o 3,8 %. Ide o trochu lepší výsledok v porovnaní s prognózou analytikov oslovených v prieskume spoločnosti FactSet, ktorí odhadovali, že globálne tržby stúpnu o 3,7 %.
McDonald's uviedol, že jeho príjmy v prvom štvrťroku sa posilnili o 9 % na sumu 6,52 miliardy USD (5,54 miliardy eur). Zároveň prekonali predpoveď analytikov, že dosiahnu úroveň 6,47 miliardy USD. Čistý zisk spoločnosti vzrástol o 6 % na 1,98 miliardy USD. Zisk na akciu po úprave o jednorazové položky bol na úrovni 2,83 USD. Analytici očakávali, že upravený zisk na akciu bude len v sume 2,74 USD.
(1 EUR = 1,177 USD)
