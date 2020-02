Hospodárske výsledky Walmartu vo 4. štvrťroku sklamali očakávania

Bentonville 18. februára (TASR) - Hospodárske výsledky amerického maloobchodného reťazca Walmart za vianočný štvrťrok sklamali očakávania trhu. Dôvodom boli slabšie nákupy v predajniach. Online predaj, ktorý zaznamenal najlepší kvartál roka, to nedokázal vykompenzovať. Negatívny vplyv mali tiež politické nepokoje v Čile.



Čistý zisk za 4. kvartál (do 31. januára) fiškálneho roka 2019/20 dosiahol 4,14 miliardy USD (3,82 miliardy eur) alebo 1,45 USD na akciu oproti 3,69 miliardy USD alebo 1,27 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Zisk na akciu očistený o jednorazové položky predstavoval 1,38 USD, pričom analytici prognózovali až 1,43 USD.



Tržby sa medziročne zvýšili o 2,1 % na 141,67 miliardy USD zo 138,79 miliardy USD. Analytici počítali s tržbami na úrovni 142,49 miliardy USD. Tržby predajní v USA otvorených minimálne 12 mesiacov plus online tržby stúpli o 1,9 %, pričom sa očakával nárast o 2,3 %.



Akcie Walmart v predburzovom obchodovaní oslabili o viac ako 2 %.



"Predvianočné tržby našich obchodov v USA boli o niečo slabšie, než sa očakávalo," uviedol výkonný riaditeľ Doug McMillon.



(1 EUR = 1,0835 USD)