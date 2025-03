Hospodárske zvieratá je možné prepravovať na schválené bitúnky

Bratislava 26. marca (TASR) - Hospodárske zvieratá, ktoré sa nachádzajú mimo reštrikčných pásiem, je od stredy opäť možné prepravovať na schválené bitúnky v SR. Vyplýva to z dodatku k mimoriadnym núdzovým opatreniam, ktorý vydal hlavný veterinárny lekár SR a ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Martin Chudý.



Umožnený je aj prevoz zvierat z iných štátov do SR na schválené bitúnky. Týka sa to hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri. Akýkoľvek iný prevoz týchto zvierat okrem nevyhnutnej prepravy v rámci toho istého chovu a prepravy na bitúnok je naďalej zakázaný.



Premiestňovanie zvierat z chovov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a v pásme dohľadu sa riadi veterinárnymi opatreniami nariadenými miestne príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.



Mimoriadne núdzové opatrenia vstúpili do platnosti v piatok 21. marca. Platné sú až do odvolania. Vydané boli v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky na území SR.