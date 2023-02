MMF:Hospodársky rast Číny sa spomalí na polovicu oproti minulej dekáde

Peking 10. februára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojej najnovšej prognóze očakáva, že sa hospodársky rast Číny sa spomalí na približne na polovicu v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím. Prezidentovi Si Ťin-pchingovi sa tak pravdepodobne nepodarí dosiahnuť ambiciózne ekonomické ciele. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



MMF predpokladá, že hrubý domáci produkt (HDP) Číny sa bude odteraz až do roku 2027 zvyšovať medziročne v priemere o 4 %. A v nasledujúcich 10 rokoch sa jeho rast spomalí na 3 %, uviedol MMF v piatkovej správe. To signalizuje, že HDP na obyvateľa, meradlo ekonomického výkonu na osobu, sa bude vyvíjať "podobne" v oboch uvedených obdobiach



V uplynulom desaťročí rástol HDP Číny v priemere o 7 %, podľa údajov MMF z konca decembra. A priemerný rast HDP na obyvateľa dosiahol v tom čase 6 %.



Takéto spomalenie hospodárstva nie je dobrou správou pre Si Ťin-pchinga, ktorý chce, aby HDP na obyvateľa Číny do roku 2035 dosiahol HDP "stredne rozvinutej krajiny". Podľa ekonómov by čínska ekonomika potreboval medziročne rásť v priemere o 4,7 % počas 15 rokov na dosiahnutie tohto cieľa.



Čína podľa MMF čelí niekoľkým chronickým "protivetrom", ktoré negatívne ovplyvnia jej rast vrátane starnutia populácie a spomalenia celkovej produktivity.



Tím MMF, ktorý správu pripravil, poukázal tiež na investíciami poháňaný model hospodárskeho rastu krajiny, prostredníctvom ktorého sa do štátnych podnikov a nehnuteľností presúvajú nadmerné finančné prostriedky. Zameranie sa na menej produktívne sektory tak zvyšuje riziká verejného dlhu.



Podľa správy MMF výhľad čínskej ekonomiky v blízkej budúcnosti je aj naďalej "zahmlený" geopolitickým napätím a zvýšenou globálnou konkurenciou v oblasti technológií.



"Bez reformného úsilia budú starnutie a klesajúca produktivita pravdepodobne naďalej potláčať rast v dlhodobom horizonte, mimo nášho prognózovaného obdobia," uvádza sa v správe MMF, podľa ktorej by Čína potrebovala zmeniť model rastu založeného na investíciách s vysokými emisiami uhlíka, smerom k udržateľnejším motorom rastu, najmä k spotrebe.