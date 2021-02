Hospodársky rast Švajčiarska sa vo 4. kvartáli spomalil

Zürich 26. februára (TASR) - Hospodársky rast Švajčiarska sa vo 4. štvrťroku síce prudko spomalil, ale nezastavil sa. Dôvodom boli obmedzenia na potlačenie šírenia nového koronavírusu, ktoré zasiahli najmä sektor služieb. Oznámil to v piatok Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti SECO.



Hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska za tri mesiace do konca decembra 2020 vzrástol medzikvartálne o 0,3 % po revidovanom zvýšení o 7,6 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ekonómovia predpovedali Švajčiarsku horší výsledok vo 4. kvartáli, a to rast HDP len o 0,1 %.



Súkromná spotreba sa v sledovanom období znížila o 1,5 %, pričom pád výdavkov v sektore pohostinstva a služieb voľného času vykompenzoval nárast výdavkov na potraviny a iný tovar, ako napríklad elektroniku.



V medziročnom porovnaní klesol švajčiarsky HDP o 1,6 %, čo bolo o niečo viac ako v 3. štvrťroku, keď sa znížil o 1,4 % a lepší výsledok, ako jeho pád o 2,1 %, ktorí očakávali analytici.



Tieto údaje signalizujú, že druhá vlna pandémie nového koronavírusu na konci roka 2020 mala na švajčiarsku ekonomiku oveľa menší vplyv ako prvá vlna vlani na jar. V závere minulého roka zaznamenalo totiž veľké straty najmä odvetvie služieb, ktoré priamo ovplyvnili blokády, zatiaľ čo ostatné odvetvia hospodárstva pokračovali v zotavovaní.