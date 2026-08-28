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Hospodársky rast Švédska sa v druhom štvrťroku posilnil
Švédska ekonomika dosiahla najrýchlejší rast za viac ako dva roky.
Autor TASR
Štokholm 28. augusta (TASR) - Švédska ekonomika sa v druhom štvrťroku posilnila viac, ako naznačoval predbežný odhad, pričom dosiahla najrýchlejší rast za viac ako dva roky. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hrubý domáci produkt Švédska v druhom štvrťroku medzikvartálne vzrástol o 1,6 % po tom, ako v prvom štvrťroku podľa revidovaných údajov o 0,1 % klesol. Predbežný odhad naznačoval, že rast v druhom kvartáli bol na úrovni 1,4 %. Rast počas apríla až júna bol najsilnejší od prvého štvrťroka 2024. Motorom expanzie ekonomiky v druhom kvartáli bol rast tvorby hrubého fixného kapitálu, exportu a spotreby domácností, ale zásoby sa znížili.
Spotreba švédskych domácností v druhom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,9 %. Vládne výdavky stúpli o 0,7 % a tvorba hrubého fixného kapitálu sa zväčšila o 3,5 %. Export vzrástol o 1 %. Import sa posilnil iba o 0,1 %.
Počas apríla až júna sa zrýchlilo aj medziročné tempo rastu švédskej ekonomiky. Hospodárstvo sa oproti druhému štvrťroku vlaňajška zväčšilo o 3,3 % po tom, ako sa v prvom kvartáli medziročne posilnilo o 2 %. Predbežný odhad naznačoval, že medziročný rast v druhom štvrťroku bol iba na úrovni 2,5 %.
Hrubý domáci produkt Švédska v druhom štvrťroku medzikvartálne vzrástol o 1,6 % po tom, ako v prvom štvrťroku podľa revidovaných údajov o 0,1 % klesol. Predbežný odhad naznačoval, že rast v druhom kvartáli bol na úrovni 1,4 %. Rast počas apríla až júna bol najsilnejší od prvého štvrťroka 2024. Motorom expanzie ekonomiky v druhom kvartáli bol rast tvorby hrubého fixného kapitálu, exportu a spotreby domácností, ale zásoby sa znížili.
Spotreba švédskych domácností v druhom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,9 %. Vládne výdavky stúpli o 0,7 % a tvorba hrubého fixného kapitálu sa zväčšila o 3,5 %. Export vzrástol o 1 %. Import sa posilnil iba o 0,1 %.
Počas apríla až júna sa zrýchlilo aj medziročné tempo rastu švédskej ekonomiky. Hospodárstvo sa oproti druhému štvrťroku vlaňajška zväčšilo o 3,3 % po tom, ako sa v prvom kvartáli medziročne posilnilo o 2 %. Predbežný odhad naznačoval, že medziročný rast v druhom štvrťroku bol iba na úrovni 2,5 %.