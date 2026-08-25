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Hospodársky výbor k JESS nebol uznášaniaschopný
Na rokovanie výboru boli pozvaní premiér Robert Fico (Smer-SD), ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), vládny splnomocnenec pre jadro Peter Líška a zástupcovia spoločností JESS, JAVYS a ČEZ.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Na utorkovom mimoriadnom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti chceli opoziční poslanci získať od kompetentných odpovede k projektu nového jadrového zdroja. Ten však nebol uznášaniaschopný pre neúčasť takmer všetkých zástupcov koalície s výnimkou predsedu výboru Róberta Puciho (Hlas-SD). Puci poslancom povedal, že pozvaní hostia podľa jeho informácií v čase konania výboru pokračujú v rokovaniach o projekte na Úrade vlády (ÚV) SR.
Na rokovanie výboru boli pozvaní premiér Robert Fico (Smer-SD), ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), vládny splnomocnenec pre jadro Peter Líška a zástupcovia spoločností JESS, JAVYS a ČEZ. Opoziční poslanci neúčasť vládnych predstaviteľov kritizovali, keďže vláda sa má podľa nich zodpovedať parlamentu.
„Táto situácia dokazuje dve veci: v prvom rade Slovensko už viac nie je parlamentnou demokraciou. Vláda si tu robí, čo chce, a Slovensku vládne jeden diktátor obklopený oligarchami a mafiánmi. Po druhé to dokazuje, že všetky naše tvrdenia a obavy, ktoré sa vynárajú v súvislosti s novým jadrovým zdrojom, sú evidentne oprávnené,“ poznamenal poslanec NR SR Karol Galek (SaS).
Poslanci podľa Galeka chceli vedieť, prečo premiér považuje nový jadrový zdroj za prioritu rozpočtu namiesto školstva alebo zdravotníctva a kde nájsť financie na tento projekt a zároveň na odkúpenie 17-percentného podielu v Slovenských elektrárňach. Zaujímali sa aj o možný konflikt záujmov vládneho splnomocnenca pre jadro vzhľadom na jeho väzby na firmu VUJE, ktorá získala kontrakt na opravu elektrárne Gabčíkovo, postoj zástupcov spoločnosti ČEZ k ich odchodu z projektu a fungovanie spoločnosti JAVYS po jej presune pod ÚV SR.
„To je najväčší investičný projekt v histórii Slovenska, a preto by sa o ňom malo hovoriť verejne a nie v zákulisí a v tme. A to teraz robí Róbert Fico a pani ministerka Saková. Majú nejaké rokovanie so zavretými dvermi na úrade vlády. A do parlamentu, ktorý je nadriadený a má ich kontrolovať, prísť nevedia. Nevedia zodpovedať tieto otázky,“ skonštatoval poslanec Rastislav Krátky (KDH).
Podľa poslanca Ivana Štefunka (PS) je „šermovanie“ posudkom o hodnote akcií ČEZ v JESS len „rozprávkou pre ľudí, ktorí sa do toho málo vyznajú“ a reálne rokovania o kúpe akcií by mali fungovať inak. Pripomenul tiež, že ČEZ do JESS vstúpil v roku 2009 za vlády súčasného premiéra. „Buď vtedy sa mýlil, alebo teraz sa mýli. Čo spôsobilo nejakú jeho zmenu rozhodnutia? O tom vôbec nerozpráva,“ uviedol. Predpokladá preto, že cieľom predsedu vlády je zabezpečiť, aby zákazku realizovala americká spoločnosť Westinghouse.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) je spoločným podnikom štátnej JAVYS, ktorá vlastní 51-percentný podiel, a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49 percent akcií spoločnosti. Štát chce odkúpiť akcie českej spoločnosti, aby mal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
Na rokovanie výboru boli pozvaní premiér Robert Fico (Smer-SD), ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), vládny splnomocnenec pre jadro Peter Líška a zástupcovia spoločností JESS, JAVYS a ČEZ. Opoziční poslanci neúčasť vládnych predstaviteľov kritizovali, keďže vláda sa má podľa nich zodpovedať parlamentu.
„Táto situácia dokazuje dve veci: v prvom rade Slovensko už viac nie je parlamentnou demokraciou. Vláda si tu robí, čo chce, a Slovensku vládne jeden diktátor obklopený oligarchami a mafiánmi. Po druhé to dokazuje, že všetky naše tvrdenia a obavy, ktoré sa vynárajú v súvislosti s novým jadrovým zdrojom, sú evidentne oprávnené,“ poznamenal poslanec NR SR Karol Galek (SaS).
Poslanci podľa Galeka chceli vedieť, prečo premiér považuje nový jadrový zdroj za prioritu rozpočtu namiesto školstva alebo zdravotníctva a kde nájsť financie na tento projekt a zároveň na odkúpenie 17-percentného podielu v Slovenských elektrárňach. Zaujímali sa aj o možný konflikt záujmov vládneho splnomocnenca pre jadro vzhľadom na jeho väzby na firmu VUJE, ktorá získala kontrakt na opravu elektrárne Gabčíkovo, postoj zástupcov spoločnosti ČEZ k ich odchodu z projektu a fungovanie spoločnosti JAVYS po jej presune pod ÚV SR.
„To je najväčší investičný projekt v histórii Slovenska, a preto by sa o ňom malo hovoriť verejne a nie v zákulisí a v tme. A to teraz robí Róbert Fico a pani ministerka Saková. Majú nejaké rokovanie so zavretými dvermi na úrade vlády. A do parlamentu, ktorý je nadriadený a má ich kontrolovať, prísť nevedia. Nevedia zodpovedať tieto otázky,“ skonštatoval poslanec Rastislav Krátky (KDH).
Podľa poslanca Ivana Štefunka (PS) je „šermovanie“ posudkom o hodnote akcií ČEZ v JESS len „rozprávkou pre ľudí, ktorí sa do toho málo vyznajú“ a reálne rokovania o kúpe akcií by mali fungovať inak. Pripomenul tiež, že ČEZ do JESS vstúpil v roku 2009 za vlády súčasného premiéra. „Buď vtedy sa mýlil, alebo teraz sa mýli. Čo spôsobilo nejakú jeho zmenu rozhodnutia? O tom vôbec nerozpráva,“ uviedol. Predpokladá preto, že cieľom predsedu vlády je zabezpečiť, aby zákazku realizovala americká spoločnosť Westinghouse.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) je spoločným podnikom štátnej JAVYS, ktorá vlastní 51-percentný podiel, a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49 percent akcií spoločnosti. Štát chce odkúpiť akcie českej spoločnosti, aby mal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.