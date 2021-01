Hospodársky výbor žiada od rezortu mesačné správy o dostavbe Mochoviec

Bratislava 25. januára (TASR) – Výbor Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti v pondelok zobral na vedomie správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce (EMO) a požiadal ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) o pravidelné mesačné správy o plnení termínov a realizácii prác na dostavbe tejto jadrovej elektrárne.



Výbor tiež požiadal ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), aby uprednostnil kľúčových zamestnancov kritickej infraštruktúry a vybraných subjektov hospodárskej mobilizácie pri určovaní poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 a schválil pracovnú cestu poslancov do Mochoviec. Tí by sa mali na mieste oboznámiť s aktuálnym stavom dostavby tretieho a štvrtého bloku EMO, vyplýva z uznesenia zo zasadnutí výboru.



Výsledky z kontroly zverejnil NKÚ v decembri minulého roku. Za príčinu meškania dostavby dvoch blokov EMO aj jej zdražovania NKÚ označil rezervy vo fungovaní spoločnosti, ale aj nedostatočnú koordináciu medzi súkromným investorom a štátom.



Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne (SE) svoj strategický projekt podľa NKÚ nezvládla na dostatočnej úrovni a niekoľkonásobným predlžovaním termínov ukončenia dostavby elektrárne dochádza k zníženiu konečnej rentability. Kontrolóri zistili, že v procese dostavby dochádzalo k vysokej miere chybovosti a zároveň boli podpisované viaceré dodatky či nové dodávateľské zmluvy. Podľa podpredsedu úradu Ľubomíra Andrassyho rezort hospodárstva, ktorý koná v mene Slovenskej republiky v orgánoch elektrární, nedostatočne uplatňoval záujmy štátu v riadení i kontrole fungovania strategickej spoločnosti.



Podľa pôvodného plánu mali nové bloky EMO stáť 2,8 miliardy eur, v súčasnosti je ich cena dvojnásobná. Zatiaľ čo so spustením tretieho bloku odborníci rátajú počas tohto roka, pri štvrtom bloku sa termín pravdepodobne posunie až na rok 2023.