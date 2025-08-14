< sekcia Ekonomika
Agentúra S&P zvýšila rating Indie
Autor TASR
Naí Dillí 14. augusta (TASR) – Ratingová agentúra S&P vo štvrtok zvýšila dlhodobý úverový rating Indie. V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázala na dynamický hospodársky rast a kroky indickej vlády v oblasti konsolidácie verejných financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ratingová agentúra zvýšila rating piatej najväčšej svetovej ekonomiky z úrovne BBB- na BBB, pričom uviedla, že vplyv colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa považuje za „zvládnuteľný“. Výhľad dlhodobého ratingu je stabilný. Zvýšenie ratingu Indie odráža jej dynamický hospodársky rast na pozadí menovej politiky, ktorá stabilizuje inflačné očakávania, uviedla agentúra S&P.
Trump začiatkom tohto mesiac pohrozil, že na Indiu uvalí dodatočné clo vo výške 25 % z dôvodu jej pokračujúcich nákupov ruskej ropy. Ku koncu augusta by tak mohol dovoz z Indie podliehať až 50-percentným clám. Podľa S&P by však ani naplnenie tohto scenára „nepredstavovalo podstatnú prekážku rastu“.
„India je relatívne menej závislá od obchodu a približne 60 percent jej hospodárskeho rastu pochádza z domácej spotreby,“ vysvetlila ratingová agentúra. Aj keby India musela zastaviť dovoz ruskej ropy, fiškálne náklady by boli „skromné“ vzhľadom na „malý cenový rozdiel medzi ruskou ropou a súčasnými medzinárodnými referenčnými hodnotami“, uzavrela agentúra.
