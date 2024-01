Aktivita v britskom súkromnom sektore sa v januári opäť zlepšila

Londýn 24. januára (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore Spojeného kráľovstva v januári dosiahla sedemmesačné maximum, keď rast v sektore služieb pomohol kompenzovať ťažkosti vo výrobnom odvetví spôsobené narušeniami dodávok v Červenom mori. TASR o tom informuje na základe predbežných výsledkov prieskumu spoločnosti S&P Global, ktoré zverejnila v stredu agentúra DPA.



Podľa rýchleho odhadu S&P Global kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby vo Veľkej Británii (Purchasing Managers Index, PMI), v januári vzrástol na 52,5 bodu z decembrových 52,1 bodu. Udržal sa tak nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v odvetví od jej poklesu.



Podniky v sektore služieb uviedli, že zaznamenali zvýšenie dopytu medzi svojimi zákazníkmi, pričom niektoré z nich za to vďačili nižším nákladom na úvery. Rýchly odhad vychádza z odpovedí približne 1300 poskytovateľov služieb a výrobcov pred zverejnením konečných mesačných údajov, s ktorým sa počíta začiatkom februára.



Výrobné odvetvie na druhej strane naďalej čelí klesajúcej aktivite. Produkcia v sektore v januári klesala už jedenásty mesiac po sebe, pričom dodávateľské reťazce narušila kríza v Červenom mori. Podľa prieskumu sa čakacie lehoty v januári predĺžili najvýraznejšie od decembra 2022 a oneskorenia v drvivej väčšine súviseli s dlhšími lehotami v medzinárodnej preprave.



Dovoz do Európy z ázijských krajín cez Červené more a Suezský prieplav trvá v súčasnosti podstatne dlhšie. Útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v oblasti donútili viaceré spoločnosti presmerovať plavidlá na alternatívnu trasu okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. Obchodným lodiam tak trvá plavba zhruba o 14 dní dlhšie než v prípade trasy cez Červené more a Suezský prieplav.