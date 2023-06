Aktivita v súkromnom sektore eurozóny klesla na päťmesačné minimum

Paríž 23. júna (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v júni klesla na päťmesačné minimum, pričom ju výrazne zasiahol prepad priemyselnej výroby. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global pre Hamburg Commercial Bank (HCOB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Zložený index nákupných manažérov (PMI) v eurozóne, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj služby, podľa údajov S&P Global klesol na 50,3 bodu z májových 52,8 bodu. Udržal sa tak iba tesne nad hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje pokles aktivity v odvetví od jej rastu.



Nové objednávky klesli prvýkrát od januára, spomalil sa rast zamestnanosti a zhoršili sa aj očakávania v oblasti budúcej výroby. Po tom, ako hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny v 1. štvrťroku klesol, sa zvýšila pravdepodobnosť ďalšieho oslabenia v aktuálnom kvartáli, čiastočne v dôsledku slabej aktivity v oblasti služieb vo Francúzsku, uviedol hlavný ekonóm HCPB Cyrus de la Rubia.



Medzi krajinami eurozóny vykázalo najslabšie výsledky práve Francúzsko, pričom pokles aktivity bol najstrmší od februára v službách, ako aj vo výrobnom sektore. V Nemecku, najväčšej európskej ekonomike, sa rast takmer zastavil, čo ostro kontrastovalo s expanziou zaznamenanou počas troch mesiacov do konca mája.



V júni sa v rámci bloku spoločnej meny opäť vystupňovali obavy súvisiace s budúcim dopytom, najmä vzhľadom na možnosť recesie na domácich trhoch aj vo vzdialenejších krajinách, uviedla S&P Global.



Podľa údajov zverejnených začiatkom tohto mesiaca sa eurozóna v 1. štvrťroku dostala do technickej recesie. Inflácia však zostáva výrazne nad dvojpercentným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB), čo na ňu vytvára tlak, aby napriek stagnujúcej ekonomike pokračovala vo zvyšovaní úrokových sadzieb.