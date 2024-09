Brusel 4. septembra (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore eurozóny v auguste vzrástla a najviac za tri mesiace. Prispelo k tomu najmä Francúzsko, kde sa minulý mesiac konala letná olympiáda. Ale "malátnosť" bloku sa pravdepodobne vráti, keď sa skončí paraolympiáda, keďže dopyt zostáva slabý. Ukázali to v stredu spresnené výsledky prieskumu spoločnosti S&P Global a Komerčnej banky v Hamburgu (Hamburg Commercial Bank, HCOB), ktoré mierne zaostali za rýchlym odhadom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý sa považuje za dobrý ukazovateľ celkového ekonomického zdravia euroregiónu, po očistení od sezónnych vplyvov sa v auguste 2024 po revízii zvýšil na 51 bodov z 50,2 bodu v júli.



Hodnota indexu sa tak síce vzdialila o niečo viac od zlomovej hranice 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu, ale bola nižšia ako 51,2 bodu pri predbežnom odhade.



"Olympijské hry v Paríži priniesli množstvo víťazstiev a francúzsky sektor služieb bol určite medzi víťazmi. Veľkou otázkou však je, či je tento nárast udržateľný," povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank.



"Pozitívne vibrácie z hier a prebiehajúcej paraolympiády sa môžu čiastočne preniesť aj do septembra, ale očakávame, že spomalenie rastu, ktoré sa začalo v máji, sa v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne obnoví," dodal.



Celkový dopyt v 20-člennej menovej únii v auguste klesol už tretí mesiac po sebe, čo naznačuje prichádzajúcu slabosť. Kompozitný index nových obchodov zostal pod hranicou 50 bodov na úrovni 49,1 bodu, aj keď bol o niečo vyšší ako 49 bodov v júli.



Spresnený PMI dominantného sektora služieb v auguste vzrástol takisto menej, ako naznačili predbežné údaje, a to na 52,9 namiesto 53,3 bodu z 51,9 bodu v júli. Pomohol však zmierniť vplyv pokračujúceho poklesu vo výrobe na celkový index. Konkrétne, PMI výrobného sektora eurozóny zostal v auguste 2024 na úrovni 45,8 bodu, na ktorej sa drží od júna.



Prieskum odhalil tiež, že optimizmus vo veci nadchádzajúceho roka medzi firmami v sektore služieb opadol. Index podnikateľských očakávaní pritom v auguste klesol na 59,1 zo 60,4 bodu, čo je najnižšia hodnota v tomto roku.



Čo sa týka kľúčových ekonomík eurozóny, PMI súkromného sektora vyššie ako 50 bodov mali v auguste Španielsko (53,5 bodu, dvojmesačné maximum), Francúzsko (53,1 bodu, čo je viac než 52,7 bodu pri rýchlom odhade a najviac za 27 mesiacov), Írsko (52,6 bodu, päťmesačné maximum) a Taliansko (50,8 bodu, dvojmesačné maximum).



PMI Nemecka, najväčšej ekonomiky regiónu, v auguste klesol na 48,4 namiesto na 48,5 bodu pri rýchlom odhade a dosiahol tak najnižšiu hodnotu za päť mesiacov.