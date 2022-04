Washington 29. apríla (TASR) - Americkým spotrebiteľom sa v apríli zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla, aj keď o niečo menej, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to v piatok spresnené výsledky prieskumu univerzity v Michigane, ktoré prevzala TASR.



Podľa spresnených údajov University of Michigan sa index spotrebiteľskej dôvery v apríli 2022 zvýšil na 65,2 bodu, namiesto na 65,7 bodu pri predbežnom odhade, z marcových 59,4 bodu.



Aj čiastkový index očakávaní spotrebiteľov bol revidovaný nadol a stúpol len na 62,5 (a nie na 64,1 bodu) z 54,3 bodu v marci. A zároveň subindex súčasných ekonomických podmienok v apríli vzrástol na 69,4 zo 67,2 bodu.



Inflačné očakávania na budúci rok zostali na úrovni 5,4 % a na najbližších päť rokov na úrovni 3 %.



Revízia celkového indexu dôvery nadol odráža neistotu, ktorá sa začala pandémiou a postupne sa k nej pridali ďalšie faktory vrátane negatívneho vplyvu inflácie a vyšších úrokových sadzieb a tiež pozitívneho vplyvu trvalo silného trhu práce a rastúcich miezd.



Spotrebitelia, navyše, stratili dôveru v hospodársku politiku, keďže fiškálne opatrenia čoraz viac brzdí straníctvo v období pred voľbami do Kongresu, skonštatoval hlavný ekonóm prieskumov Richarda Curtin.