< sekcia Ekonomika
Atraktivita Nemecka pre zakladateľov startupov klesá
Zakladatelia startupov oceňujú napríklad nemecké univerzity, na druhej strane, iné krajiny sú podľa nich ďalej v oblasti znižovania byrokracie či prístupu ku kapitálu.
Autor TASR
Berlín 29. septembra (TASR) - Atraktivita Nemecka ako lokality ideálnej pre startupy za ostatný rok klesla. Na druhej strane, v porovnaní s USA popularita najväčšej európskej ekonomiky zaznamenala rast. Poukázal na to najnovší prieskum asociácie zameranej na túto oblasť. Informovala o tom agentúra DPA.
Takzvaný Startup Monitor, ktorý uskutočnila Nemecká asociácia startupov v spolupráci s ekonomickým inštitútom Ifo, ukázal, že pozitívny rating udelilo Nemecku z celkového počtu anketovaných 57 % zakladateľov startupov. Pred rokom to bolo 61 %.
Kleslo aj percento zakladateľov startupov, ktorí by si v Nemecku založili druhý biznis. Pred rokom sa takto vyjadrilo 90 % zakladateľov, teraz by s ďalším biznisom v krajine začalo 78 % opýtaných.
Na druhej strane, v porovnaní s USA Nemecko na popularite oproti minulému roku získalo. V súčasnosti považuje Nemecko za atraktívnejšie než Spojené štáty 40 % zakladateľov startupov. To je o šesť percentuálnych bodov viac než v roku 2024.
„Kurz, aký nastúpila americká vláda, nám hrá do kariet,“ povedala šéfka Nemeckej asociácie startupov Verena Pausderová. „Je potrebné túto situáciu využiť nielen z ekonomického, ale aj politického hľadiska, aby sme znížili našu závislosť v technologickej oblasti,“ dodala. Podľa štúdie považujú firmy dovozné clá a politickú neistotu v USA za ďalšie riziká, zatiaľ čo Nemecko je v tomto smere považované za stabilné.
Zakladatelia startupov oceňujú napríklad nemecké univerzity, na druhej strane, iné krajiny sú podľa nich ďalej v oblasti znižovania byrokracie či prístupu ku kapitálu. V druhom prípade Nemecko zaostáva ako za USA, tak aj za susedným Francúzskom.
Sektor, ktorý momentálne zaznamenáva výrazný rast, je zbrojársky priemysel. Za prvých osem mesiacov tohto roka dosiahli investície do startupov v sektore obrany 878,5 milióna eur. Na porovnanie, v roku 2020 predstavovali iba 1,3 milióna eur.
Takzvaný Startup Monitor, ktorý uskutočnila Nemecká asociácia startupov v spolupráci s ekonomickým inštitútom Ifo, ukázal, že pozitívny rating udelilo Nemecku z celkového počtu anketovaných 57 % zakladateľov startupov. Pred rokom to bolo 61 %.
Kleslo aj percento zakladateľov startupov, ktorí by si v Nemecku založili druhý biznis. Pred rokom sa takto vyjadrilo 90 % zakladateľov, teraz by s ďalším biznisom v krajine začalo 78 % opýtaných.
Na druhej strane, v porovnaní s USA Nemecko na popularite oproti minulému roku získalo. V súčasnosti považuje Nemecko za atraktívnejšie než Spojené štáty 40 % zakladateľov startupov. To je o šesť percentuálnych bodov viac než v roku 2024.
„Kurz, aký nastúpila americká vláda, nám hrá do kariet,“ povedala šéfka Nemeckej asociácie startupov Verena Pausderová. „Je potrebné túto situáciu využiť nielen z ekonomického, ale aj politického hľadiska, aby sme znížili našu závislosť v technologickej oblasti,“ dodala. Podľa štúdie považujú firmy dovozné clá a politickú neistotu v USA za ďalšie riziká, zatiaľ čo Nemecko je v tomto smere považované za stabilné.
Zakladatelia startupov oceňujú napríklad nemecké univerzity, na druhej strane, iné krajiny sú podľa nich ďalej v oblasti znižovania byrokracie či prístupu ku kapitálu. V druhom prípade Nemecko zaostáva ako za USA, tak aj za susedným Francúzskom.
Sektor, ktorý momentálne zaznamenáva výrazný rast, je zbrojársky priemysel. Za prvých osem mesiacov tohto roka dosiahli investície do startupov v sektore obrany 878,5 milióna eur. Na porovnanie, v roku 2020 predstavovali iba 1,3 milióna eur.