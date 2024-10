Bank Austria zhoršila odhad rastu rakúskej ekonomiky v roku 2025

Viedeň 2. októbra (TASR) - Rakúske hospodárstvo vzhľadom na utlmený výkon svetovej ekonomiky, najmä v eurozóne a Nemecku, v roku 2025 neobnoví rast v rozsahu, s akým sa ešte donedávna počítalo, oznámili v stredu analytici banky UniCredit Bank Austria (Bank Austria). V aktuálnej prognóze zverejnenej v stredu predpovedajú hospodársky rast len na úrovni 1 %, zatiaľ čo ešte v polovici augusta očakávali 1,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



V tomto roku analytici Bank Austria očakávajú pokles hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,5 percenta po oslabení výkonu ekonomiky o 1 % v roku 2023. Rakúska centrálna banka vo svojej prognóze z polovice septembra uviedla, že v roku 2024 počíta so znížením HDP o 0,7 %.



"Po opätovnom poklese HDP v roku 2024 o očakávaných 0,5 % by sa rakúska ekonomika mala pomaly vrátiť na trajektóriu rastu, aj keď ten pravdepodobne zostane utlmenejší, než sme pôvodne očakávali," uviedol ekonóm Bank Austria Walter Pudschedl.



Bank Austria ďalej informovala, že zatiaľ neočakáva zlepšenie na trhu práce. Miera nezamestnanosti sa tak v tomto roku pravdepodobne citeľne zvýši na 7 % zo 6,4 % v roku 2023 a v budúcom roku sa ďalej vyšplhá na 7,2 %. Inflácia by sa naopak mala naďalej zmierňovať. V tomto roku sa očakáva výrazný pokles medziročného rastu spotrebiteľských cien zo 7,8 % na 3,1 % a v roku 2025 ďalšie spomalenie na 2,2 %.