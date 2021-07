Bank of America zhoršila prognózu tohtoročného rastu USA

Charlotte 16. júla (TASR) - Americká banka Bank of America (BofA) zhoršila odhad tohtoročného rastu ekonomiky USA. To znamená, že banka najnovšie počíta s rastom nižším než 7 %.



BofA v piatok informovala, že svoj odhad vývoja ekonomiky v roku 2021 zhoršila v reakcii na ostatné ekonomické údaje. Zatiaľ čo v predchádzajúcej prognóze očakávala rast na úrovni 7 %, teraz počíta s tým, že dosiahne 6,5 %.



Druhá najväčšia banka v USA tak vrátila prognózu rastu americkej ekonomiky na úroveň spred zlepšenia odhadu na 7 %. Svoju prognózu vylepšila na 7-percentné tempo rastu koncom marca tohto roka, pričom vtedy vychádzala z masívnych vládnych stimulov.



Čo sa týka vývoja ekonomiky v budúcom roku, Bank of America svoju prognózu nemenila. Aj naďalej tak počíta so spomalením rastu hospodárstva na 5,5 %.