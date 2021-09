Banka Goldman Sachs zhoršila odhad rastu ekonomiky Číny

New York 28. septembra (TASR) – Americká investičná banka Goldman Sachs zhoršila prognózu vývoja čínskej ekonomiky v tomto roku. Zatiaľ čo pôvodne očakávala rast vyšší než 8 %, v novej prognóze odhaduje, že Čína 8-percentný rast nedosiahne. Je tak ďalšou z bánk, ktoré reagovali na energetickú krízu v krajine, ktorá zasiahla milióny domácností a veľký počet firiem.



Banka Goldman Sachs v utorok informovala, že vzhľadom na súčasnú situáciu v Číne očakáva, že tento rok ekonomika vzrastie o 7,8 %. V predchádzajúcej prognóze počítala s rastom o 8,2 %.



Podľa banky problémy s dodávkami elektrickej energie zasiahli približne 44 % priemyselnej aktivity v Číne, vrátane významného prístavu na severe krajiny Tchien-ťin. Očakáva sa, že elektrina na prídel bude ovplyvňovať chod prístavu do konca týždňa.



Goldman Sachs je tak ďalšou finančnou inštitúciou, ktorá pre energetickú krízu upravila svoje prognózy vývoja ekonomiky Číny. Už v pondelok odhad smerom nadol upravila japonská Nomura, a to z 8,2 % na 7,7 %. Podobne aj americká investičná banka Morgan Stanley a China International Capital Corporation svoje prognózy vývoja ekonomiky zhoršili, prípadne pred horším vývojom pre energetické problémy varovali.