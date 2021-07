Biden chce zvýšiť podiel výrobkov z USA vo vládnych nákupoch

Biely dom, Washington DC. Foto: TASR/AP

Washington 28. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu oznámil plán na posilnenie politiky „“, teda nákupu amerických produktov. Navrhuje zvýšiť podiel domácich výrobkov vo vládnych nákupoch.Biely dom oznámil, že pripravuje legislatívu na aktualizáciu zákonu „“ z roku 1933 s cieľom odstrániť v ňom diery a tlačiť na firmy, ktoré sú dodávateľmi vlády, aby do svojich dodávok pridali ďalšie produkty vyrobené v USA.Tento krok prichádza v čase, keď pandémia ochorenia COVID-19 odhalila slabé miesta v globálnych dodávateľských reťazcoch, v dôsledku čoho na trhu v USA chýbajú kriticky dôležité produkty a materiály vrátane polovodičov a stavebných materiálov a dokonca aj toaletný papier.Bidenov nový návrh „“, uviedol Biely dom.Administratíva USA navrhuje zvýšiť požiadavku na podiel domácich produktov v dodávkach pre federálnu vládu zo súčasných 55 % na 60 % v krátkodobom časovom horizonte a postupne až na 75 %.Podľa Bieleho domu tento krok, ktorý sa týka vládnych výdavkov vo výške 600 miliárd USD (508,17 miliardy eur) ročne, by posilnil malých a stredných výrobcov v celej krajine.Nová iniciatíva ponúka tiež nové cenové schémy pre verejné obstarávanie, ktoré zvýhodňujú domácich výrobcov celej škály produktov považovaných za dôležité pre národnú bezpečnosť.“ uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.Scott Paul, prezident skupiny výrobcov Alliance for American Manufacturing, ocenil Bidenom navrhovanú legislatívu.“ dodal Paul.(1 EUR = 1,1807 USD)