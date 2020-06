Boris Johnson predstavil víziu, ako dostať ekonomiku z recesie

Dudley 30. júna (TASR) – Britský premiér Boris Johnson dnes predstavil svoju víziu, ako dostať ostrovnú ekonomiku zo zrejme najhlbšej recesie za 300 rokov. Plánuje minúť miliardy libier na infraštruktúru, aby zabezpečil Spojenému kráľovstvu návrat k prosperite.



Premiér zverejnil svoje plány dlhodobých investícií v najchudobnejších regiónoch, pričom uviedol, že konsolidácia financií musí počkať, kým nebude zabezpečené oživenie hospodárstva.



Johnson oznámil zrýchlenie investícií do ciest, škôl a nemocníc a veľkú revíziu pravidiel plánovania s cieľom urýchliť projekty. „Nemôžeme byť naďalej len väzňami tejto krízy,“ uviedol Johnson v prejave v Dudley v strednom Anglicku. „Musíme pracovať rýchlo, pretože už vidíme prudký pokles hrubého domáceho produktu a vieme, že ľudia sa obávajú o svoju prácu a svoje podnikanie,“ doplnil.



Jeho optimistické posolstvo chudobné na detaily pripomína minuloročné predvolebné sľuby, a navyše ho zatienilo prvé lokálne obnovenie blokád po prudkom náraste nových prípadov ochorenia na COVID-19 v meste Leicester.



Johnson získal vlani v decembri v predčasných voľbách pohodlnú parlamentnú väčšinu aj vďaka sľubom, že „zlepší“ zanedbané časti Spojeného kráľovstva výdavkami na infraštruktúru a vzdelávanie. Pandémia nového koronavírusu však zastavila jeho plány a nasmerovala ostrovné hospodárstvo do recesie.



Premiér sa v utorkovom prejave znova vrátil k predvolebným sľubom a oživil svoju víziu. Minister financií Rishi Sunak predloží podrobnosti o pláne hospodárskej obnovy na budúci týždeň.



Johnson v prejave uviedol, že Británia čelí „skutočnej kríze“ v oblasti nezamestnanosti. Sľúbil „zaručené príležitosti“ odbornej prípravy pre mladých ľudí. Ohlásil revíziu dopravných trás vrátane lodného spojenia medzi Anglickom, Walesom, Škótskom a Severným Írskom.



Uviedol, že by chcel znižovať dane, ak to bude možné, aby mali firmy „konkurenčné“ fiškálne prostredie. Vylúčil návrat k úsporným opatreniam z minulosti. Nový koronavírus označil za „žraloka, ktorý stále krúži vo vode“, ale pravidlá sociálneho dištancovania podľa neho nemôžu trvať príliš dlho, pretože poškodzujú ekonomiku.



Britská vláda potvrdila, že počas nasledujúcich ôsmich rokov vynaloží 12 miliárd libier (13,11 miliardy eur) na podporu výstavby až 180 000 nových a dostupných domov. Naznačila však tiež, že výdavky na lacnejšie bývanie sa spomaľujú.



Johnson v utorok vyčlenil 5 miliárd GBP na údržbu nemocníc, opravy škôl a zlepšenie ciest. Nie sú to však žiadne nové peniaze, predstavujú zlomok výdavkov na infraštruktúru, ktoré predstavil v marci.



Úrad premiéra tvrdí, že plánované reformy sú najradikálnejšie od druhej svetovej vojny. Zahŕňajú väčšiu slobodu pre stavbárov pri zmene využívania budov a pozemkov v mestských centrách a mali by uľahčiť premenu nevyužívaných komerčných budov na obytné domy.



Veľká časť avizovaných investícií bola navrhnutá tak, aby pomohla znížiť dlhotrvajúce regionálne nerovnosti. Objavili sa však aj pochybnosti, či sú také výdavky najlepším spôsobom, ako stimulovať zotavenie ekonomiky z nového koronavírusu.



Johnson v utorok prirovnal svoj prístup k New Deal (novej dohode) amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta, ktorý pred 90 rokmi použil vládne výdavky, aby pomohol ekonomike USA dostať sa z tzv. veľkej hospodárskej krízy.



Noviny Financial Times však pripomenuli, že kým Rooseveltova nová dohoda „priniesla megaprojekty, ako je Hooverova priehrada“, Johnsonov zoznam priorít zahŕňal opravu mosta pri Birminghame.



Johnson očakával, že zmiernenie blokád a vládne plány pomôžu naštartovať ekonomiku, ktorá v 1. štvrťroku vykázala najväčší pokles za viac ako 40 rokov. HDP Británie sa v prvých troch mesiacoch roka znížil medzikvartálne o 2,2 %.



A výsledky za 2. štvrťrok budú pravdepodobne ešte horšie. Predbežné údaje naznačujú, že v apríli sa hospodárstvo Spojeného kráľovstva prepadlo o rekordných 20,4 %.