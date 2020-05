Brazílska ekonomika v 1. kvartáli klesla o 1,5 percenta

Rio de Janeiro 29. mája (TASR) – Brazílska ekonomika klesla v prvých troch mesiacoch tohto roka najprudšie za takmer 5 rokov. Dôvodom bola pandémia nového koronavírusu, ktorá zabrzdila krehké oživovanie najväčšej latinskoamerickej ekonomiky a ako sa zdá, stiahla ju do hlbokej recesie.



Hrubý domáci produkt sa za tri mesiace od januára do marca medzikvartálne znížil o 1,5 %, uviedol brazílsky štatistický úrad IBGE. V medziročnom porovnaní HDP klesol o 0,3 %.



Táto kontrakcia však odráža len prvé negatívne vplyvy pandémie a reštrikcií prijatých na jej zastavenie. Takže sa počíta s oveľa strmším poklesom v prebiehajúcom štvrťroku. Ekonómovia prognózujú medziročný prepad až o 12,7 %. Podľa aktuálnych odhadov tento rok by brazílska ekonomika mohla klesnúť o vyše 6 %, čo by znamenalo najhoršiu recesiu v histórii krajiny.



V prvých troch mesiacoch si výrazne pohoršili služby, výrobný sektor aj poľnohospodárstvo, uviedli štatistici.

Spotreba domácností, na ktorú pripadajú približne dve tretiny dopytu, v 1. kvartáli klesla o 2 %, čo bolo jej najvýraznejšie zníženie od roku 2001.