Brexit poškodil obchod medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Paríž 27. januára (TASR) - Obchodná výmena medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom bola vlani v porovnaní s rokom 2019 výrazne nižšia. To naznačuje, že brexit poškodil vzájomný obchod. Informovalo o tom vo štvrtok francúzske ministerstvo hospodárstva.



Za prvých 10 mesiacov minulého roka 2021 klesol vývoz z EÚ do Británie o 15 % a dovoz o 30 % podľa údajov, ktoré boli predložené ministrom pre európske záležitosti členských štátov bloku na okraj ich rokovaní rok po tom, čo vstúpila do platnosti nová obchodná dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a Úniou.



Správa ukázala, že najviac zasiahnutý bol automobilový, textilný a letecký sektor. Odborníci však upozorňujú, že tieto čísla je potrebné posudzovať opatrne, pretože pandémia ochorenia COVID-19 mala tiež veľký vplyv na obchodné toky.



Na druhej strane, podľa Eurostatu, štatistického úradu EÚ, však celkový dovoz a vývoz EÚ počas prvých 10 mesiacov 2021 prekročil úroveň z roku 2019.



Nová obchodná dohoda medzi Britániou a EÚ, ktorá nadobudla platnosť začiatkom roku 2021, obnovila colné kontroly na hraniciach, čím vytvorila administratívnu záťaž pre dopravné firmy. To spôsobilo tiež oneskorenia a sťažilo situáciu spoločnostiam, ktoré sa spoliehali na rýchle a pravidelné zásielky.



TASR správu prevzala z agentúr AFP.