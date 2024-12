BRICS sa podľa ruského diplomata nesnaží nahradiť americký dolár

New York 5. decembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov vyhlásil, že hospodárske zoskupenie BRICS, ktorého je Rusko súčasťou, sa nesnaží nahradiť americký dolár. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"My v BRICS chceme vytvoriť systém, ktorý umožní našim hospodárskym subjektom zabezpečiť ich potreby paralelne s existujúcimi štruktúrami USA a iných krajín," povedal Rjabkov v rozhovore pre americkú televíznu stanicu CNN. Takýto prístup odráža túžbu po "polyfónnom svetovom poriadku", v ktorom môžu koexistovať rôzne hospodárske systémy, poznamenal diplomat, pričom varoval, že pokusy USA udržať si monopol v globálnom finančnom systéme by mohli mať nebezpečné dôsledky. "Vyzývam rozumných ľudí v tejto krajine, aby sa nad tým zamysleli skôr, ako bude neskoro," zdôraznil Rjabkov.



Trump počas víkendu pohrozil, že na členské štáty zoskupenia BRICS uvalí 100-percentné clo, ak budú pokračovať v aktivitách ohrozujúcich dominantnú pozíciu dolára vo svetovom obchode. Reagoval tým na ostatný samit BRICS, ktorý sa konal koncom októbra v ruskej Kazani, kde členské štáty diskutovali aj o posilnení svojich mien a nedolárových transakcií.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na Trumpove výroky v pondelok (2. 12.) uviedol, že dolár v mnohých krajinách stráca svoju príťažlivosť ako rezervná mena a jeho "erózia" sa zintenzívňuje. Ak USA použijú ekonomický tlak, aby prinútili krajiny používať dolár, ešte viac to posilní trend prechodu na národné meny v medzinárodnom obchode, povedal Peskov.



Hospodárske zoskupenie BRICS pôvodne v roku 2009 vytvorili Brazília, Rusko, India a Čína. V roku 2010 sa pripojila Južná Afrika a tento rok sa skupina rozšírila o Egypt, Etiópiu, Irán a Spojené arabské emiráty (SAE).