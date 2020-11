Británia a EÚ obnovili v pondelok rokovania o obchodnej dohode

Londýn 9. novembra (TASR) - Británia a Európska únia (EÚ) obnovili v pondelok rokovania o dohode o voľnom obchode po brexite. Obom stranám sa totiž stále nepodarilo prekonať najväčšie prekážky, aj keď sa im čas kráti.



Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier pricestoval do Londýna už v nedeľu (8. 11.) neskoro večer na ďalšie kolo rozhovorov so svojím britským náprotivkom Davidom Frostom.



Británia formálne vystúpila z bloku tento rok v januári. Podľa dohody o tzv. rozvode však do 31. decembra 2020 platí prechodné obdobie, počas ktorého sa Londýn naďalej riadi pravidlami EÚ. Obe strany však potrebujú do konca roka dosiahnuť dohodu o budúcom obchode, inak začnú od 1. januára platiť pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO). To znamená zavedenie ciel a administratívnych prekážok.



Dohodu musia ratifikovať parlamenty na oboch stranách Lamanšského prielivu. A tak Londýnu a Bruselu zostáva už len málo času na nájdenie kompromisu v kľúčových nevyriešených otázkach. Medzi ne patria pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže, mechanizmus riešenia sporov a rybolov.



Barnier na sociálnej sieti Twitter uviedol, že kľúčmi k odomknutiu dverí k dohode sú „rešpektovanie autonómie EÚ a zvrchovanosti Spojeného kráľovstva spolu so silnými zárukami voľného a spravodlivého obchodu, stabilným a recipročným prístupom na trhy a možnosťami rybolovu“.



Britský premiér Boris Johnson a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo víkendovom telefonáte pripustili, že po dvoch týždňoch „intenzívnych“ rokovaní, ktoré sa skončili minulú stredu (4. 11.), obe strany stále neprekonali veľké rozdiely. Von der Leyenová dodala, že oba vyjednávanie tímy budú „ďalej tvrdo pracovať“, zatiaľ čo Johnson uviedol, že „zdvojnásobia úsilie o dosiahnutie dohody“.



Britská vláda v pondelok ráno oznámila, že je otvorená uzatvoriť rozumný kompromis s EÚ v oblasti rybolovu a dosiahnuť konečnú dohodu o budúcich obchodných vzťahoch s EÚ. Podľa pozorovateľov dohodu je potrebné dosiahnuť do polovice novembra, aby ju stihli všetky parlamenty ratifikovať do konca roka.



Brusel a Londýn sa koncom minulého roka po dramatickom priebehu rozhovorov konečne dohodli na podmienkach rozvodu. Po ňom začali rokovať o budúcich vzťahoch a obchode. Obe strany pôvodne plánovali dokončenie rozhovorov do polovice októbra, ale pandémia nového koronavírusu im skomplikovala už aj tak ambiciózny časový plán. A rozdielne názory na kľúčové otázky zastavili rozhovory na celé mesiace.



Odchod Británie z bloku bez dohody spôsobí obom ekonomikám veľké škody, a to v čase, keď zápasia s dôsledkami pandémie. Londýn a Brusel stále tvrdia, že by sa tomuto scenáru chceli vyhnúť. Britský minister životného prostredia George Eustice ponúkol v pondelok záblesk nádeje, keď naznačil, že Spojené kráľovstvo by mohlo byť pripravené preukázať väčšiu flexibilitu v otázke prístupu rybárov z EÚ do britských vôd. To podľa neho znamená dohody uzatvárané s platnosťou dva až tri roky. Doteraz Londýn trval maximálne na ročnej platnosti kvót na rybolov.



Brexit bez dohody by najviac skomplikoval situáciu v Írsku, ktoré susedí s britskou provinciou Severné Írsko. Vláda v Londýne sa v súčasnosti snaží presadiť v parlamente kontroverzné právne predpisy o regulovaní obchodu medzi Spojeným kráľovstvom a Severným Írskom po brexite, aj keď je to v rozpore s podmienkami rozvodu s EÚ.



Brusel už začal právne kroky vo veci návrhu zákona, o ktorom budú zákonodarcovia v Snemovni lordov, hornej komory britského parlamentu hlasovať neskôr v pondelok.



Medzitým poprední demokrati v USA vrátane novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena varovali, že ak Británia opustí EÚ bez dohody, môže to mať negatívny vplyv aj na obchodnú dohodu medzi USA a Spojeným kráľovstvom.