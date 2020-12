Istanbul/Londýn 29. decembra (TASR) – Veľká Británia a Turecko uzavreli obchodnú dohodu. Obe krajiny tým zabezpečia kontinuitu ekonomických vzťahov po odchode Británie zo spoločného trhu Európskej únie.



Turecká ministerka obchodu Ruhsar Pekcanová v utorok podpísala dohodu pri videorozhovore s britskou ministerkou obchodu Liz Trussovou. Dohoda vstúpi do platnosti 1. januára 2021.



Pekcanová označila dohodu, ktorá zabezpečuje bezcolný obchod so všetkými poľnohospodárskymi a priemyselnými produktmi, za "historickú". Británia je pre Turecko druhým najväčším exportným trhom po Nemecku, zdôraznila Pekcanová.



Turecko je, naopak, dôležité predovšetkým pre britský automobilový priemysel, keď 10 % objemu obchodu pripadá na americkú automobilku Ford, ktorá vozí v Británii vyrobené autodielce do Turecka, kde ich využíva pri montovaní modelu Transit.



Podľa britských údajov dosiahol v roku 2019 objem obchodu medzi krajinami 18,6 miliardy GBP (20,47 miliardy eur). Trussová vyhlásila, že dohoda je veľkým víťazstvom pre britský automobilový, spracovateľský a oceliarsky priemysel. Dodala, že dláždi cestu pre ďalšiu dohodu s Tureckom v blízkej budúcnosti.