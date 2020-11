Londýn 3. septembra (TASR) - Británia čelí dvojitej recesii v tomto roku a ďalšiemu nárastu už aj tak vysokého verejného dlhu po opätovnom zavedení blokád na zastavenie druhej vlny pandémie nového koronavírusu. Uviedli to ekonómovia z Deutsche Bank.



Odhadujú tiež, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva by mohol v novembri klesnúť až o 10 %, zatiaľ čo ostatní prognostici očakávajú, že v celom 4. štvrťroku (október-december) dôjde k jeho poklesu v rozmedzí od 1,5 % do viac ako 4 %.



Vzhľadom na to, že britské ministerstvo financií predĺžilo plán pomoci ekonomike, stúpnu aj náklady na krízu a štátny dlh sa zvýši. Analytici z londýnskej finančnej štvrti City predpovedajú v tomto roku Británii pôžičky za viac ako 400 miliárd libier (444,18 miliardy eur).



To povedie k zvýšeniu dlhu Spojeného kráľovstva, ktorý počas krízy vzrástol na viac ako 2 miliardy GBP a prvýkrát od 60. rokov minulého storočia prekročil hranicu 100 % HDP.



Británia začiatkom tohto roka zaznamenala najhoršiu recesiu v modernej histórii. Jej HDP sa v 2. štvrťroku prepadol o 19,8 % po poklese 2,5 % v prvých troch mesiacoch roka.



Očakáva sa, že čísla za 3. štvrťrok, ktoré majú byť zverejnené na budúci týždeň, ukážu návrat k rastu, ale nádej na oživenie ekonomiky v tvare "V" opadla, keďže počet nových prípadov ochorenia COVID-19 opäť stúpa.



Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR) začiatkom týždňa uviedol, že po zavedení nových blokád odhaduje pokles HDP vo 4. štvrťroku o 3,3 %. A za celý rok 2020 najnovšie predpovedá jeho zníženie o 11 % až 12 %, namiesto o 10,5 % v predchádzajúcej prognóze.



Centrálna banka Bank of England neskôr v tomto týždni zverejní tiež svoje aktualizované ekonomické prognózy v najnovšej správe o menovej politike. Špekuluje sa, že by mohla zvýšiť stimuly na podporu ekonomiky až na 100 miliárd GBP.



Banka v auguste predpovedala pokles HDP v tomto roku o 9,5 %. Ale už v septembri upozornila, že rast nových prípadov ochorenia COVID-19 môže mať opäť negatívny vplyv na podnikanie.



(1 EUR = 0,90053 GBP)