Britská ekonomika v apríli klesla viac, ako sa očakávalo

Londýn 12. júna (TASR) - Britská ekonomika v apríli 2025 klesla viac, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu zvýšenie cien energií, príspevkov firiem za zamestnancov a niektorých daní. Ukázali to vo štvrtok oficiálne údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva v apríli klesol o 0,3 % v porovnaní s marcom, keď medzimesačne vzrástol o 0,2 %, uviedol štatistický úrad.



To bol horší výsledok než zníženie HDP o 0,1 %, ktorý očakávali analytici po jeho náraste o 0,7 % v prvých troch mesiacoch roka.



Aprílový pokles britskej ekonomiky bol prvý za šesť mesiacov a najväčší od októbra 2024.



K poklesu ekonomiky v apríli prispelo niekoľko faktorov vrátane vyšších účtov za energie, vyšších regulovaných nákladov na služby, zvýšenia príspevkov zamestnávateľov do národného poistenia, zvýšenia sadzieb dane z pôdy a zavedenia ciel v USA (oceľ, hliník, autá).



V medziročnom porovnaní sa výkon britskej ekonomiky v apríli zvýšil o 0,9 %, čo bolo miernejšie tempo rastu ako o 1,1 % v marci.



Centrálnu banku (Bank of England, BoE) čaká na budúci týždeň ťažké rozhodovanie po tom, ako v máji znížila svoju základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,25 %.



Hospodársky rast je slabý a nezamestnanosť je na najvyššej úrovni od júla 2021, ale inflácia sa drží nad jej cieľom a predpokladá sa, že bude ďalej rásť.



Guvernér BoE Andrew Bailey minulý týždeň uviedol, že tempo znižovania úrokových sadzieb je teraz „zahalené oveľa väčšou neistotou“, keďže clá prezidenta USA Donalda Trumpa zaťažujú globálnu ekonomiku.



Napriek tomu sa predpokladá, že BoE ponechá svoju základnú úrokovú sadzbu na úrovni 4,25 %, pričom trhy tento rok predpovedajú ďalšie dve zníženia sadzieb, pravdepodobne v auguste a potom v posledných troch mesiacoch roka. Kľúčová sadzba by tak mala do konca roka klesnúť na 3,75 %.