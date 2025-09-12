< sekcia Ekonomika
Britská ekonomika v júli stagnovala, tlak na vládu rastie
Hrubý domáci produkt (HDP) Británie zaznamenal v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu nulové tempo rastu, zatiaľ čo v júni rast dosiahol 0,4 %.
Autor TASR
Londýn 12. septembra (TASR) - Po júnovom raste vykázala britská ekonomika v júli stagnáciu. Uviedol to v piatok britský štatistický úrad ONS, podľa ktorého je za nulovým rastom priemyselná produkcia. Tá klesla takmer o percento. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTTNews.
Hrubý domáci produkt (HDP) Británie zaznamenal v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu nulové tempo rastu, zatiaľ čo v júni rast dosiahol 0,4 %. Dôvodom je pokles priemyselnej produkcie, ktorý vymazal aj prínos zo strany stavebníctva či služieb.
Dominantný sektor služieb zaznamenal rast o 0,1 % a stavebníctvo o 0,2 %. Avšak priemyselná produkcia klesla medzimesačne o 0,9 %.
Na medziročnej báze vzrástol HDP Británie v júli o 1,4 %. V porovnaní s odhadmi analytikov bol rast mierne slabší, keď očakávali rast na úrovni 1,5 %.
Analytici síce s medzimesačnou stagnáciou počítali, napriek tomu tento výsledok zvyšuje tlak na vládu, ktorá si za prioritu dala práve podporu hospodárskeho rastu. Pozornosť ekonómov a firiem sa teraz sústreďuje na koniec novembra, keď ministerka financií Rachel Reevesová predloží návrh rozpočtu na budúci rok. Stále častejšie sa diskutuje o tom, že ministerka oznámi ďalšie zvýšenie daní.
ONS okrem toho zverejnil údaje o vývoji zahraničného obchodu za mesiac júl. Podľa týchto údajov zaznamenala Británia obchodný schodok 8,4 miliardy libier (9,71 miliardy eur), zatiaľ čo v júni to bolo 8,23 miliardy libier.
Výrazne ho ovplyvnil vývoj v oblasti služieb, kde prebytok klesol z 15,42 miliardy libier v júni na 15,28 miliardy libier. V obchode s tovarom vykázala Británia opäť schodok, ten sa však v porovnaní s júnom takmer nemenil. Dosiahol 23,68 miliardy libier, v júni predstavoval 23,65 miliardy libier.
(1 EUR = 0,8647 GBP)
