Britská ekonomika vo 4. kvartáli nečakane vzrástla

Londýn 13. februára (TASR) - Britská ekonomika zaznamenala v poslednom štvrťroku minulého roka nečakaný rast, k čomu prispeli sektory služieb a stavebníctva. Uviedol to vo štvrtok britský štatistický úrad ONS, ktorého údaje zverejnili agentúry AFP a Reuters a portál RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) Británie vzrástol vo 4. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 % po tom, ako v predchádzajúcom kvartáli ekonomika stagnovala. Údaje ONS sú zároveň lepšie, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s 0,1-percentným poklesom hospodárstva. Pre britskú vládu je to pozitívna správa, keďže nečakaný rast ekonomiky na ňu aspoň nakrátko znižuje tlak v situácii, keď Londýn očakáva uvalenie dovozných ciel zo strany USA. Dlhodobé problémy však pretrvávajú.



Pod rast britského hospodárstva v poslednom štvrťroku minulého roka sa podpísali služby a stavebníctvo, kde rast produkcie dosiahol 0,2 %, respektíve 0,5 %. Ich rast však do veľkej miery negoval výrobný sektor, kde sa produkcia znížila o 0,8 %.



Na medziročnej báze pokračovala ekonomika v raste, pričom tempo rastu sa zrýchlilo. V 3. štvrťroku dosiahlo 1 %, vo 4. kvartáli HDP vzrástol o 1,4 %.



Za celý rok vzrástla britská ekonomika podľa ostatných odhadov o 0,9 %. Na porovnanie, v predchádzajúcom roku rast dosiahol 0,4 %.



ONS okrem toho zverejnil aj údaje o vývoji zahraničného obchodu za mesiac december. Deficit v obchode s tovarom sa v decembri znížil na 17,4 miliardy libier (20,88 miliardy eur) z 18,9 miliardy libier v predchádzajúcom mesiaci.



Celkový obchodný schodok, ktorý zahrnuje obchod s tovarom aj so službami, zaznamenal oproti vývoju v novembri pokles takmer na polovičnú hodnotu. Zatiaľ čo v novembri dosiahol 4,4 miliardy libier, v decembri predstavoval 2,8 miliardy libier.



(1 EUR = 0,83338 GBP)