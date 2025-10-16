< sekcia Ekonomika
Britská ekonomika vykázala v auguste mierny rast
Autor TASR
Londýn 16. októbra (TASR) - Britská ekonomika sa v auguste vrátila k rastu, jeho tempo však bolo minimálne. Navyše, údaje za júl boli revidované smerom nadol, čo znamená, že namiesto pôvodne uvádzanej stagnácie hrubý domáci produkt (HDP) Británie klesol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Britský štatistický úrad (ONS) vo štvrtok uviedol, že v auguste zaznamenala britská ekonomika medzimesačný rast o 0,1 %. Na druhej strane, za júl údaje revidoval a oznámil, že HDP Británie klesol o 0,1 %, zatiaľ čo pôvodne uvádzal nulové tempo rastu. Tlak na ministerku financií Rachel Reevesovú, ktorá bude koncom novembra predkladať návrh rozpočtu na budúci rok, sa tak veľmi nezmiernil.
Ekonomika Británie smeruje k druhému najrýchlejšiemu ročnému rastu v rámci skupiny G7, hneď po Spojených štátoch, uviedol v najnovšom odhade Medzinárodný menový fond (MMF). Avšak rast odhadovaný na úrovni 1,3 % nie je dostatočne vysoký na to, aby sa vláda mohla v budúcoročnom rozpočte vyhnúť ďalšiemu zvyšovaniu daní.
Ďalšie zvýšenie daňovej záťaže nepriamo potvrdila aj Reevesová. „Čakajú nás veľké výzvy a nedá sa im vyhnúť,“ povedala ministerka tento týždeň pre televíznu stanicu Sky News. Zároveň dodala, že sa diskutuje ako o daniach, tak o výdavkoch štátu.
Ekonómovia predpokladajú, že Reevesová bude musieť do budúcoročného rozpočtu (rozpočtový rok sa začína v apríli) získať z daní približne 30 miliárd libier (34,46 miliardy eur). Problémy vláde spôsobujú najmä náklady na obsluhu dlhu, ktoré vzrástli výraznejšie, než sa čakalo.
(1 EUR = 0,8705 GBP)
