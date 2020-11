Britská ekonomika zaznamenala v 3. kvartáli rekordný rast

Londýn 12. novembra (TASR) - Britská ekonomika sa po prepade v 2. štvrťroku vrátila v 3. kvartáli k rastu, ktorý dosiahol rekordnú úroveň. Napriek tomu výsledok mierne zaostal za očakávaniami ekonómov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje britského štatistického úradu ONS.



Podľa ONS vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Británie v 3. štvrťroku medzikvartálne o 15,5 %. To je najvýraznejší rast od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1955. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka však ekonomika klesla o 9,6 %.



Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali s výraznejším medzikvartálnym rastom, a to o 15,8 %. Stále je to však výrazný obrat po takmer 20-percentnom prepade ekonomiky v 2. štvrťroku.



Štatistický úrad zverejnil aj samostatné údaje za mesiac september. Aj v ich prípade bol rast o niečo slabší, než očakávali ekonómovia. Ekonomika vzrástla v septembri medzimesačne o 1,1 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s rastom o 1,5 %.



Minulý týždeň britská centrálna banka zverejnila odhad vývoja ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Bank of England (BoE) uviedla, že tento rok počíta s rekordným poklesom o 11 %. V budúcom roku by mala ekonomika vzrásť, tempo tohtoročného očakávaného poklesu však nevykompenzuje. BoE predpokladá, že rast britskej ekonomiky dosiahne v roku 2021 iba 7 %.