< sekcia Ekonomika
Bundesbank očakáva na prelome rokov prudký nárast inflácie
Ceny energií, ktoré sa prudko zvýšili v dôsledku vojny medzi USA a Iránom, prispievajú k rastu inflácie.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. novembra (TASR) - Nemecká centrálna banka (Bundesbank) očakáva na prelome rokov prudký nárast inflácie. Do konca roka sa miera inflácie môže udržať blízko súčasnej úrovne, keďže zníženie dane z pohonných látok naďalej tlmí rast cien, uviedla banka vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Na začiatku nového roka však možno podľa centrálnej banky očakávať prudký nárast inflácie, a to najmä v dôsledku ukončenia platnosti zníženej dane z pohonných látok, pričom sa pravdepodobne zvýšia aj ceny zemného plynu. Celkovo by sa tak mohla miera inflácie zvýšiť o 0,5 percentuálneho bodu. Bundesbank zároveň očakáva, že vyššie náklady na energie a vstupné suroviny sa postupne premietnu do cien iných tovarov a služieb.
Ceny energií, ktoré sa prudko zvýšili v dôsledku vojny medzi USA a Iránom, prispievajú k rastu inflácie. Týka sa to najmä cien pohonných látok, ktoré v septembri zaznamenali rekordné úrovne. V októbri medziročná miera inflácie v Nemecku klesla na 2,9 % zo septembrových 3,3 %, najmä vďaka zníženiu dane z pohonných látok o približne 17 centov na liter.
Na začiatku nového roka však možno podľa centrálnej banky očakávať prudký nárast inflácie, a to najmä v dôsledku ukončenia platnosti zníženej dane z pohonných látok, pričom sa pravdepodobne zvýšia aj ceny zemného plynu. Celkovo by sa tak mohla miera inflácie zvýšiť o 0,5 percentuálneho bodu. Bundesbank zároveň očakáva, že vyššie náklady na energie a vstupné suroviny sa postupne premietnu do cien iných tovarov a služieb.
Ceny energií, ktoré sa prudko zvýšili v dôsledku vojny medzi USA a Iránom, prispievajú k rastu inflácie. Týka sa to najmä cien pohonných látok, ktoré v septembri zaznamenali rekordné úrovne. V októbri medziročná miera inflácie v Nemecku klesla na 2,9 % zo septembrových 3,3 %, najmä vďaka zníženiu dane z pohonných látok o približne 17 centov na liter.