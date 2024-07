Ceny amerického importu v júni stagnovali a ceny exportu klesli

Washington 16. júla (TASR) - Ceny dovozu do USA v júni prekvapujúco stagnovali, zatiaľ čo ceny vývozu klesli viac, ako ekonómovia očakávali. Oznámilo to v utorok americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Z údajov ministerstva vyplýva, že ceny dovozu do USA zostali v júni 2024 nezmenené po revidovanom medzimesačnom poklese o 0,2 % v máji. Ekonómovia očakávali, že dovozné ceny v júni vzrastú o 0,2 % po ich pôvodnom znížení o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci.



Štatistiky ďalej ukázali, že ceny dovážaných palív sa v júni znížili medzimesačne o 1 %. Bol to ich prvý pokles od decembra 2023 v dôsledku nižších cien ropy a zemného plynu. Na druhej strane, ceny za dovoz iných surovín ako palív v sledovanom období vzrástli o 0,2 %.



V medziročnom porovnaní sa ceny dovozu do USA v júni 2024 zvýšili o 1,6 %, čo bol viac ako ich nárast o 1,4 % v máji.



Ministerstvo uviedlo tiež, že vývozné ceny v júni klesli, a to o 0,5 % oproti máju, keď sa po revízii medzimesačne znížili o 0,7 %. Analytici predpovedali pokles cien exportu v júni o 0,1 % v porovnaní s pôvodným znížením o 0,6 % v predchádzajúcom mesiaci.



V medziročnej báze sa exportné ceny v júni 2024 zvýšili o 0,7 %.