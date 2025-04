Ceny dovozu do Nemecka spomalili v marci tempo rastu

Wiesbaden 30. apríla (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka pokračovali minulý mesiac v raste, rast bol však najslabší v tomto roku. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. Informoval o tom portál RTTNews.



Ceny dovozu do Nemecka vzrástli v marci medziročne o 2,1 %, zatiaľ čo vo februári ich rast dosiahol 3,6 %. Dovozné ceny rastú od novembra 2024, marcové tempo rastu však bolo najslabšie od začiatku tohto roka.



Z dovážaných tovarov sa výrazne zvýšili ceny poľnohospodárskych produktov, konkrétne o 12,3 %. Ceny dovážaného spotrebného tovaru vzrástli o 3,6 % a ceny dovážaných energií zaznamenali rast o 2,4 %. V prípade energií sa tempo rastu cien výrazne spomalilo, keď vo februári vzrástli o 6,6 %.



V medzimesačnom porovnaní ceny dovozu do Nemecka klesli, a to o 1 %. Pokles bol tak výraznejší, než sa čakalo, keďže analytici počítali s poklesom cien o 0,7 %. Vo februári zaznamenali dovozné ceny rast o 0,3 %.



Čo sa týka vývoja cien vývozu, aj tie zmiernili v marci tempo rastu. Medziročne sa zvýšili o 2 %, zatiaľ čo vo februári vzrástli o 2,5 %. Medzimesačne zaznamenali 0,4-percentný pokles.