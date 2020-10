Ceny dovozu do Nemecka v septembri medziročne klesli

Wiesbaden 28. októbra (TASR) - Ceny dovozu do Nemecka aj v septembri klesli, a viac ako v auguste. Prispelo k tomu prudké zníženie cien energií. Ukázali to v stredu najnovšie údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Podľa týchto údajov sa ceny dovozu do najväčšej európskej ekonomiky v septembri znížili medziročne o 4,3 percenta po poklese o 4 % v auguste.



Zo štatistík ďalej vyplýva, že ceny dovážaných energií sa v septembri prepadli o 29,7 %, zatiaľ čo ceny importovaných polotovarov klesli o 2,5 % a ceny kapitálových produktov o 1 %. A zároveň ceny tovarov dlhodobej spotreby sa znížili o 1,1 % a ceny spotrebného tovaru o 0,3 %.



V medzimesačnom porovnaní dovozné ceny v septembri vzrástli o 0,3 %, čo predstavuje zrýchlenie oproti augustu, keď sa zvýšili o 0,1 %.



Po vylúčení nestálych cien energií sa dovozné ceny v septembri medzimesačne zvýšili o 0,2 % a medziročne klesli o 1,3 %.



Štatistiky ukázali tiež, že ceny vývozu z Nemecka v septembri v medziročnom porovnaní klesli o 1,1 % a medzimesačne stúpli o 0,1 %.